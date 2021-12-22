Пять котиков Петербурга вошли в пушистый рейтинг страны

Пять петербургских котов вошли в топ-10 самых знаменитых пушистиков России Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург знаменит не только своими роскошными дворцами-музеями, но и котами. Так, в 2021 году сразу пять хвостатых Северной столицы попали в пушистый топ-10 самых известных котов страны. Первое место в строчке занял кот-оракул из Эрмитажа Ахилл.

- Ахилл начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музей выбрали именно его за способность к анализу и необычному поведению, плюс Ахиллу помогает природная глухота - он не поддается стрессу во время публичных мероприятий, - рассказали в Медиалогии.

Второе место занял кот Ося из музея Ахматовой. В этом году весь город стоял "на ушах", когда рыжий хранитель пропал. Все закончилось удачно, Ося вернулся домой, а недавно отправился на пенсию из-за здоровья.

Кот Пушок из Ленобласти занял четвертое место. Он стал знаменит из-за этого, что на него подала в суд женщина, обвинив его в том, что он дразнит ее собак. За бело-черного бандита вступились жители деревни. Вокруг было много споров и ругани, но все же четь Пушка отстояли и его оправдали.

На шестом месте расположилась самая лучшая служебная кошка России Муся из библиотеки имени Маяковского. С 2007 года она следит за порядком в читательских залах и слушает лекции.

И на восьмом месте топа оказалась кошка Серафима. Раньше она жила в Эрмитаже, но недавно получила новую должность - теперь она главная хранительница Петропавловского собора. Пушистая красавица не очень жалует прессу и предпочитает спать рядом с императорскими усыпальницами.

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