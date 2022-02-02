Инспектор ГИБДД, сломавший руку девушке-оперативнику, впервые высказался об инциденте

Инспектор ГИБДД Александр Колесников заявил, что действовал по закону при задержании девушки-оперативника. Фото: СОЦСЕТИ

Инспектор ГИБДД Александр Колесников, сломавший руку девушке-оперативнику Алене Юдиной, записал обращение к бывшим коллегам и жителям Санкт-Петербурга после резонанса истории в СМИ. Напомним, потасовка полицейских произошла в одном из отделов МВД в Василеостровском районе. Два инспектора ГИБДД потребовали девушку в гражданском предъявить удостоверение, та пошла в отказ, не понимая, почему посторонние люди не пускают ее на работу. В итоге молодую сотрудницу уголовного розыска скрутили, нанеся ей травмы.

Через сутки всех трех участников инцидента уволили из органов внутренних дел. В отношении Александра Колесникова возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В сообществе «Дорожный инспектор», близкому к ГИБДД, появилась аудиозапись с обращением сотрудника ДПС в опале. Он попытался защитить и себя, и своего коллегу.

- То, что сейчас пишут в СМИ… У меня есть данные, кто это пишет, кем это все заказано. Я в данный момент ожидаю решение СК. Я примерно это решение знаю. Видео конфликта обрезано, причем в нескольких местах, это всего лишь концовка. Началось там все задолго до этого момента и не со мной, а с моими задержанными, в отношении которых применяли физическую силу и оскорбляли. Задержанные, кстати, возможно тоже напишут заявление (имеется в виду на девушку-оперативника – Прим.Ред.). Здесь в чистом виде статьи УК РФ 318 и 319, такова моя позиция, - подчеркивает мужчина.

В своем обращении Александр Колесников неоднократно подчеркивает, что действовал строго в рамках закона о полиции. Как намекает бывший полицейский, его жаль пострадавшую девушку, но у нее есть скелеты в шкафу.

- Каждый день работаю на улице, у меня таких задержаний очень много. Но могу честно сказать, что мне как мужчине не то чтобы стыдно – грустно, наверное, что так сложилось, что во время закидывания руки за спину то ли она дернулась, то ли еще что-то. Девочка получила такие страдания, как женщина она этого не заслуживала. Но то, как она себя ведет, то спросите любого – сотрудников ППСП, оперов и прочих, кто не сидит в кабинетах – вы очень много узнаете об этом человеке. Но я ничьей крови не хочу, - добавляет экс-инспектор ГИБДД.

Добавим, что меру пресечения мужчине изберут уже в среду, 2 февраля.

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