Суд арестовал завотделением медцентра в Петербурге, где семь пациентов умерли от бария

Завотделением диагностического центра отправили в СИЗО. Фото: ОПС СПб

Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение об аресте заведующей отделением диагностического центра, семь пациентов которого умерли после обследования желудка. Предварительной причиной называется отравление барием, препарат из которого применялся при процедуре.

- Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Медведевой, обвиняемой в совершении преступления по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Суд избрал стражу сроком по 25.03.2022, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что на прошлом заседании по избранию меры пресечения сотруднице медцентра, она частично признала вину. Сейчас женщина просила не отправлять ее в СИЗО, соглашаясь на домашний арест. Она обещала сотрудничать со следствием.

Напомним, что, по версии следствия, обвиняемая знала, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным препаратом, при этом допустила его использование персоналом.

Напомним, что ранее по делу о гибели пациентов был арестован и главный врач диагностического центра. Ему также предъявлено обвинение в оказании некачественных услуг. Обоим медикам грозит до десяти лет лишения свободы.

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