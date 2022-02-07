Из-за чего на самом деле уволилась учитель гимназии, прочитавшая стихи Хармса и Введенского вместо рассказа о героях Отечества

Учительница уволилась из школы после беседы с директором Фото: СОЦСЕТИ

Петербург вновь оказался в центре культурного скандала. Бывшая учительница гимназии № 168 Серафима Сапрыкина в эти выходные завела Интернет своим постом. Заведующая библиотечно-музейным сектором, которая вела уроки у учеников, призналась, что ей пришлось уволиться из-за чтения стихов репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского. Педагог рассказывала детям о поэтах, но неожиданно ее встретило сопротивление со стороны директора школы. Та якобы вызвала Сапрыкину к себе и заявила, что педагог читает стихи «врагов народа» и «пособников фашистов». "КП-Петербург" разбиралась, что на самом деле произошло в учебном заведении Культурной столицы России.

«ПОЭТЫ – ВРАГИ НАРОДА»

Дело было еще в декабре прошлого года. Но, как признается Серафима Сапрыкина, предать историю огласке сразу она не решилась.

- Директор гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга Светлана Лебедева (возраст за 80 лет, директорствует уже 30 лет, и уходить совершенно не намерена) вызвала меня с пугающе искаженным гневом лицом и приказала уволиться, - рассказала учитель. - Я читала десятиклассникам стихи Введенского и Хармса. И эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях». Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд.

Педагог заявляет, что ушла из школы после слов директора о Хармсе Фото: СОЦСЕТИ

В кабинете у директора учительнице, по ее словам, заявили, что ей нельзя доверять детей…

- Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем, и она была от идеи в восторге. Она тоже там была, ведь это было «срочное совещание в связи с ЧП», но глаза опустила в стол - и молчанка. Я уволилась. Но сейчас я говорю не от обиды за себя. Я живая и могу за себя постоять. И поэты эти, мученики, в своем прекрасном раю тоже не нуждаются в таких мелких защитниках, как я. Но если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям, - описала педагог проблему. - Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так. Я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шепотом, я желаю чудесным детям других директоров.

«МЫ ДОЛЖНЫ ИЗУЧАТЬ И ПРЕКРАСНОЕ, И МЕРЗКОЕ»

Рассказ учителя тут же разошелся по всей России. В школе началась проверка, а люди со всех городов буквально атаковали группу гимназии в соцсетях, требуя уволить директора. Сама же учительница сразу после скандала отключила свой телефон и перестала отвечать на сообщения. В это время за нее вступались всем городом.

- Учитель сказала, что в эту школу она точно возвращаться не хочет. От самой директора школы не было никаких объяснений. Поэтому я отправил запрос в комитет по образованию, чтобы они в срочном порядке разобрались в этой истории. Связаться с самим педагогом пока больше не получается, - рассказал «Комсомолке» местный депутат Борис Вишневский.

На защиту учительницы встали и ее коллеги, которые называли поведение директора гимназии безобразием.

- Ситуация позорная и одновременно очень грустная, - признался «Комсомолке» в Петербурге» заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург. - Эта директор, которой 80 лет, и которая считает Хармса и Введенского врагами народа, это педагогическая деменция. Надо вовремя уходить из школы, потому что это большая беда. Здесь пострадали дети, которые лишились хорошего учителя.

Олег Басилашвили осудил поведение директора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Педагоги со всей страны удивлены, потому что и Хармс и Введенский не только не запрещены, они введены в школьную программу…

- Школьную программу у нас определяет учитель, - продолжает Ямбург. Есть система поэзии 20-х годов, где были и Багрицкий, и Хармс, и Введенский. И это право учителя рассказывать о них на уроках, нет жесткой школьной программы, которая бы сковывала учителя в этом. И умные учителя вводят эту программу. Если же следовать логике, которую нам навязывают, надо убирать и «Преступление и наказание», где девушка с пониженной социальной ответственностью, и «Анну Каренину» - это ведь бог знает что с точки зрения нравственности. Придется и Солженицына убирать, но все это ханжество и глупость!

История в гимназии удивила и деятелей культуры. Среди них оказался – народный артист СССР Олег Басилашвили. В разговоре с «Комсомолкой» актер назвал поведение директора – «тупостью».

- Мы должны проходить все, что было, хотя бы знать все это, чьи симпатии кому принадлежали в определенное время. Что происходило с Ахматовой и Зощенко - и почему, - делится Олег Басилашвили. А тут в уроках или лекциях почему-то пытаются изъять память о некоторых людях, оставив только то, что необходимо. В Петербурге ранее на здании на стене, где жил Хармс, был нарисован его портрет - очень хороший, большой портрет во все здание. Так его замазали! Хотя это было не уродство, а было красиво. Но сейчас тенденция - попытка изъять из нашей памяти все, чем жила страна. Но я считаю, что мы должны знать все: и прекрасное, и уродливое, и преступное, и замечательное о наше стране. Потому что мы понимаем, к чему привело и приводит единомыслие в нашей стране, мы уже проходили этот урок. Развалился великий Советский союз – и все благодаря фальшивому единомыслию.

«УЧИТЕЛЬ ВЫДУМАЛА ЭТУ ИСТОРИЮ»

Однако родительский комитет Петербурга и комитет по образованию считают, что выводы из этой истории делать пока рано. Ведь учитель, рассказавшая о репрессиях в школе, могла донести до детей не всю историю. Ведь ранее жалоб на директора гимназии не было.

- Странная история, мягко говоря, - признается сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов. - Гимназия на хорошем счету, вполне приличная. Там могут быть любые подводные камни. Ведь что касается Хармса – он у нас не запрещен, в чем вообще проблема? Это очередное раздувание внутреннего конфликта, о котором мы с вами ничего не знаем. Да и стоит напомнить, что учителя никто не увольнял, она ушла по собственному желанию. Поэтому пока не надо строить далеко идущие выводы.

Сама директор гимназии на звонки пока не отвечает. Но она уже дала объяснение своему руководству и опровергла все слова уволенной учительницы.

- Директор таких вещей не говорила, - объяснили «Комсомолке» в администрации Центрального района Петербурга. - Это было начало декабря - Дни битвы под Москвой, в гимназии был запланирован и утвержден план по проведению внеучебных занятий – «День героя Отечества». Но вместо этой темы Серафима Олеговна провела другой урок. И здесь неважно, что это были Хармс и Введенский. Это русские поэты, к ним вопросов нет. Директор же говорила педагогу, что нельзя просто так менять учебный план, который утвержден, это нужно согласовывать. Именно об этом говорила директор, но ни в коем случае не о том, что эти поэты враги, нет, конечно. Это школа с углубленным изучением литературы и русского языка, в ней учатся победители Олимпиад по литературе, здесь учат не только классиков по программе, здесь изучают шире литературу: и русскую, и зарубежную. Поэтому негатива к этим поэтам здесь нет, эти люди реабилитированы. И директор сама тоже говорит, что у нас были разные периоды в Отечестве, и мы изучаем эти периоды. Ничего против авторов она не имеет.

В администрации при этом уточнили, что учитель уволилась сама и сделала это без скандала.

- Учителю просто объясняли, что должна быть дисциплина, что битва под Москвой – одна из знаковых. Возможно, это было на каком то эмоциональном порыве. Но директор уточняет, что у нее не было испорченных отношений с этим педагогом, все было по-рабочему. И теперь директор сама не понимает, что происходит, ей странно читать пост учителя. Мы не знаем, почему педагог так поступила. Но директор подчеркивает, что цензуры в гимназии нет. От себя отметим, что это хороший директор, это человек, который умеет выстраивать отношения с коллективом и понимает юридические аспекты. Родители учеников и учителя тоже в недоумении, они шокированы постом учителя.

Сейчас в школе продолжают разбираться в случившемся. Сама уволенная учитель на вопросы пока не реагирует.

СПРАВКА «КП»

Даниил Хармс и Александр Введенский - поэты-обэриуты (из ленинградского «Объединения Реального Искусства»). В свое время авторы проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов. Их обвиняли в «пораженческих настроениях» и в «контрреволюционной» агитации. Оба были несколько раз арестованы и умерли в заключении. Позже их реабилитировали, но споры вокруг поэтов не утихают до сих пор. Хармс скончался во время блокады в тюремной больнице в1942 году, реабилитирован в 1960 году. Введенский умер во время этапа Казань в декабре 1941 года, реабилитирован в 1964 году.

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