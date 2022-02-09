Сделала это не просто так. Уволившаяся педагог впервые призналась, кто ее надоумил написать пост про директора гимназии и репрессированных поэтов

Девушка рассказала, почему написала свой пост Фото: СОЦСЕТИ

33-летняя экс-сотрудница гимназии Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина спустя несколько дней после своего нашумевшего поста прервала молчание. Девушка ранее работала в музее и библиотеке гимназии № 168 и вела внеурочные лекции у учеников. Одна из них и стала причиной раздора. Серафима просила прочесть десятиклассников стихотворение Александра Введенского "Мне жалко, что я не зверь". После этого директор Светлана Лебедева вызвала Серафиму к себе. Как утверждает Сапрыкина, в беседе Лебедева заявила, что поэты Хармс и Введенский были "врагами народа" и "пособниками фашистов". Сама директор эти слова отрицает, заявляя, что ее недовольство было вызвано тем, что Серафима поменяла план занятий.

Резонанс от поста Серафимы в итоге дошел до пресс-секретаря президента России и министра просвещения. Сама же уволившаяся из гимназии девушка после этого закрылась и не давала комментарии. Но сейчас она вышла в прямой эфир муниципальной газеты "Вести Стрельны", где она работает корректором. Во время разговора Сапрыкина призналась, что ее сподвигло написать пост, а также извинилась перед директором.

"НА ПОСТ МЕНЯ НАДОУМИЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА"

Среди разных мнений о том, почему Серафима решила написать пост спустя месяц после увольнения, было и то, что за девушкой могли стоять некие организаторы. Однако сама экс-сотрудница гимназии это опровергает.

Директор ранее заявила, что не называла поэтов врагами народа Фото: предоставлено администрацией Центрального района

- Есть гипотеза, что меня кто-то надоумил. Я скажу честно, что меня надоумили два человека: живой и мертвый. Живой - это Екатерина Гордеева с ее фильмом "Мамы больше не будет" (о женщинах ГУЛАГа, - прим.ред.), это была последняя выставка "Мемориала" (организация признана в России экстремистской, - прим.ред.), посвященная женщинам. Я посмотрела документальный фильм и решила, что мне давно есть что сказать по этому поводу. Второй человек - это Игорь Федорович Летов (музыкант Егор Летов, - прим.ред.). Я его крайне уважаю, он всегда говорили правду. И я, когда писала этот пост, я тряслась от страха, каждую букву перечитывала. Текст живой, он не был заготовлен или обсужден с кем-то.

При этом Серафима не стала отрицать, что желает увольнения директора гимназии.

- Я посмотрела видео интервью со Светланой Лебедевой, я ей не верю, - поделилась Серафима. - Главный ее аргумент, что я нарушила программу, что я должна была рассказывать о битве за Москву - этот мой урок был проведен гораздо раньше. Я имею документ, что я педагог дополнительного образования, я не учитель и я не библиотекарь. И тема моего урока была: Достоевский - первый поэт авангардизма. Я пришла к 10 А классу, согласовала урок с завучем. И я решила провести нетипичный урок по Достоевскому, а потом коснулись четырех поэтов.

"НЕНАВИЖУ СТАЛИНА"

В тот день директор, по словам Серафимы, была в отпуске. О проведенном уроке она узнала от коллеги.

Сапрыкина вела внеурочные занятия Фото: СОЦСЕТИ

- Я выложила видео с этого урока в группу нашей гимназии, - заявляет экс-педагог. - И тут началось: "Мало того, что она фашистов нам подсовывает, так еще и смеет видео снимать". У директора был эмоциональный срыв. Она искала предлог меня уволить. Мириться с ней я не буду. Это неправда, что она любит Хармса. Я 13 лет пропускала творчество этих поэтов через себя. Они для меня, как родные братья.

Серафима рассказала, что после поста никто из сотрудников гимназии с ней не связывался. При этом она была бы не против встретиться с директором в прямом эфире.

- Ненависти у меня к ней никакой нет. Но человек не имеет права считать врагами народа репрессированных и реабилитированных (директор эти слова опровергает, - прим.ред.), - высказалась Сапрыкина. - Она осквернила святыню. Плюнула на алтарь справедливости.

После этого Сапрыкина неожиданно перешла к Сталину.

- Я ненавижу Сталина. Если бы я с ним познакомилась, меня бы немедленно в подвале НКВД замучили, - заявила экс-педагог.

"ИЗВИНЯЮСЬ ПЕРЕД ДИРЕКТОРОМ"

При этом девушка прокомментировала и свой комментарий в адрес директора: "Я хочу, чтоб эта старуха вывалилась из окна, прости, господи". "КП" ранее писала, что это отсылка к произведению Хармса "Вываливающиеся старухи".

Сапрыкина извинилась перед директором Фото: кадр "Вести Стрельны"

- Меня одолели эмоции. А люди приняли это за факт, что я хочу смерти директора. Но это рассказ Хармса, я в этом контексте. Это не очень красиво. Я не идеальна, я далека от идеала правильного и святого человека. У меня характер своеобразный. И при том, старухи валились со второго этажа и никто из них не погиб.

После уточнения журналиста "КП-Петербург", что в рассказе старухи все же разбивались, Серафима извинилась перед директором.

- Я извиняюсь, комментарий был эмоционален. Старуха - это не то, что можно говорить о Светлане Андреевне Лебедевой. Я извиняюсь также за мат под моим постом от других людей в адрес директоров.

Сама же директор гимназии Светлана ранее объясняла, что Хармс ее любимый детский поэт, и она ничего не имеет против него и Введенского. Более того, в школе его изучают. А проблема с учителем была в другом - Сапрыкина самовольно изменила план лекций, заменив встречи детей с ветеранами на чтение тяжелых стихов.

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