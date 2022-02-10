Суд подтвердил наличие судимости у уволенной из-за Хармса учительницы из Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

История вокруг уволенной "из-за Хармса" учительницы в Санкт-Петербурге обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что Серафима Сапрыкина сменила свое имя с Симы Кизимовой, якобы, чтобы скрыть судимость и устроиться на работу в школу. Сама женщина это все отрицает и даже предоставляет справку об отсутствии судимости. Однако 10 февраля 2022 года объединенная пресс-служба судов подняла архивы и предоставила сведения о криминальном прошлом учительницы.

- 17 декабря 2008 года Сима Казимова признана виновной в совершении преступления по статье 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За совершение указанного преступления ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с испытательным сроком на шесть месяцев, - сообщили в суде.

В материалах дела говорится, что 29 октября 2007 года Сима отдыхала в компании друзей в квартире одного из домов в Волгограде. Там она сделала замечание знакомому из-за его поведения. В ответ тот ударил женщину кулаком в лицо. За девушку вступился ее друг, началась драка и Казимова дважды ударила ножом своего обидчика. Интересно, что в суде учительница свою вин отрицала и говорила, что никого не ранила.

В таком случае, остается не понятно, почему Серафима, она же Сима получила справку об отсутствии судимости и зачем меняла имя.

Напомним, что конфликт в гимназии №168 возник после того, как стало известно, что была уволена учительница Серафима Сапрыкина за то, что читала стихи Хармса и Введенского детям, якобы они враги народа по мнению директора школы. Скандал перерос в оскорбления. Позже учительница извинилась перед директором. Сейчас ведется проверка всего происходящего.

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