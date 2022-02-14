Модель из Петербурга, которой бойфренд прострелил глаз, смогла получить всю компенсацию в 1,7 млн рублей

Модель с простреленным глазом добилась выплаты всей компенсации от бывшего бойфренда. Фото: instagram.com/its.miss.x

Петербургская фотомодель Дарья, известная в Инстаграме как its.miss.x, рассказала о своей победе по делу о насилии. В апреле 2020 года ей, работавшей администратором гостиницы, прострелил глаз из травматического пистолета 36-летний хозяин отеля. Позднее оказалось, что они состояли в отношениях. Мужчине дали пять лет тюрьмы. Также он должен был выплатить компенсацию в 1,7 млн рублей жертве своей нездоровой страсти.

- Мы с вами победили! Мне говорили, что это невозможно. Я ничего не ждала. Просто смирилась, что справедливости в России нет. Жизнь человека ничего не стоит. А жертвы никогда не получают справедливости и безопасности. Но мы смогли. Я получила всю компенсацию за разрушенную когда-то жизнь, - написала сама девушка на странице в Инстаграме.

Теперь у девушки новая жизнь и новые отношения. Фото: instagram.com/its.miss.x

Напомним, что ранее бывший бойфренд платить не спешил и пытался снизить размер компенсации до 500 тысяч рублей за изуродованное лицо и выбитый глаз. Но суд ему отказал.А потом тирану прибавили еще год колонии по поданной девушкой апелляции. Однако пребывание в СИЗО, где день считают за два, «съело» часть срока.

При этом, по словам Дарьи, бывший друг ничуть не раскаялся и грозит найти ее по выходу из тюрьмы.

Отметим, что деньги нужны девушке на оплату пластических операций и протеза глаза. Компенсация, по злой иронии, пришла ей в День всех влюбленных.

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