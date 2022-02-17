Первое интервью Ивана Краско из больницы. Что известно о состоянии актера

Краско рассказал о своем состоянии Фото: Тимур ХАНОВ

91-летний народный артист России Иван Краско снова попал в больницу. Еще недавно он лечился от микроинсульта, перенесенного после коронавируса. Затем позже он уезжал на реабилитацию. Актер признавался, что ему стало тяжелее ходить и он начал серьезно слепнуть. Из-за этого Иван Иванович даже отказался от больших ролей в театре, оставив лишь эпизодические. И накануне стало известно о новой госпитализации артиста. "КП-Петербург" дозвонилась до Краско и из первых уст узнала о состоянии актера и причинах его попадания в больницу.

- Меня друзья определили в военной госпиталь, - поделился с "КП-Петербург" Иван Краско. - Говорят, что это хорошая очень больница. Мне тут проводят исследования, проверяют сосуды и сердце. Даже уколы делают витаминные для глаз. Что интересно, уколы для глаз, а делают в пятую точку, представляете! Видимо, есть тут какая-то связь (смеется).

Актер Краско отказался от сцены Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас Иван Краско держится бодро, но голос у актера слабый. Сказывается возраст.

- Мне выписывают лекарства, таблетки, - поясняет актер. - Чувствую себя хорошо, да и отношение тут ко мне хорошее. Так что поправляюсь. Сейчас верю - вдруг и правда до 120 лет смогу жить?! В целом же, здесь мне много капельниц ставят, чтобы укрепить сосудистую систему. Это поможет и моим ногам, с ними все было плохо. Как кирпич привязали, нога могла просто согнуться и не подчинялась мне, а теперь этого я не испытываю. Так что много хожу на процедуры. Заставляют меня тут шевелиться. Как говорится - хочешь жить, умей вертеться.

Краско заявил, что скоро выпишется и пригласил "КП" к себе на дачу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В госпитале Иван Краско проведет 21 день. С ним круглосуточно находится сиделка Даша.

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