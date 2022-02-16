91-летнего Ивана Краско положили в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Актера Ивана Краско положили в больницу в Петербурге. Об этом «КП-Петербург» узнала от сиделки 91-летнего народного артиста. Ранее Иван Иванович перенес коронавирус и микроинсульт. К сожалению, после этого его начало покидать зрение. В разговоре с «КП» Краско признавался, что не узнавал даже старых друзей. Но благодаря резонансу в СМИ артисту удалось найти врачей, специалисты будут поддерживать здоровье известного пациента.

Собственно, и в этот раз с Иваном Ивановичем практически все в порядке, никакой экстренной госпитализации не было.

- Он в госпитале, с ним все хорошо, просто идет реабилитация, - уточнила сиделка Краско в разговоре с «КП-Петербург».

К слову, недавно актеру вручили награду Книги Рекордов России, как самому пожилому действующему депутату в стране. Насчет своих болячек он сильно не переживает – переносит все мужественно и все грезит о возвращении в театр.

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