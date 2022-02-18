Как закупали барий в медцентр Петербурга, после которого погибли семеро пациентов

"КП-Петербург" поговорила с экс-сотрудником медцентра, где после рентнена погибли семь пациентов, о деталях "смертельной" закупки. Фото: vk.com/spbgkdc1

В декабре 2021 года и январе 2022-го в Петербурге от отравления сульфатом бария скончались семь пациентов, пришедших в клинику на обычный рентген желудка. Следствие винит исключительно медработников – за приобретение бария, не входящего в Госреестр лекарств. При этом в компании-поставщике «НеваРеактив» заявляют, что им заказали промышленный химреактив, без указания, что нужен «медицинский» барий.

На правах анонимности с «КП-Петербург» связался бывший сотрудник из административного персонала ГКДЦ №1, который до трагедии участвовал в закупке бария от того же поставщика. Специалист рассказал нам все о процедуре закупки, а также предположил, где была допущена ошибка.

Склад поставщика "НеваРеактив". Там клянутся, что не знали, для каких целей закупался барий. Это странно, ведь ГКДЦ №1 сотрудничает с компанией уже несколько лет. Фото: arhr.ru

- Расскажите, как проходила закупка бария, когда вы трудились в медцентре.

- То или иное отделение клиники, руководствуясь стандартами медпомощи и проведения различных исследований, решает закупить тот или иной препарат. Информация об этом передается в отдел закупок. Но там работают ведь не врачи, а люди с экономическим, юридическим образованием. Они в медицинскую историю глубоко не погружаются – только проверяют, входит ли препарат в список ЖНВЛП – жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Далее пишут цену контракта. Заявку итоговую формируют заведующий отделением, как главный ответственный, либо его старшая медсестра. Грубо говоря, он подтверждает, что такое-то исследование будет проводиться с таким-то препаратом.

Далее заявку нужно отдать под подпись различным сотрудникам: бухгалтеру, экономисту, главному врачу, юристу, другим специалистам в зависимости от характера закупки. Все должны убедиться в том, что все нормально. Заявку опять передают в отдел закупки, там еще раз проверяют реестр ЖНВЛП, еще можно уточнить, входит ли препарат в Госреестр лекарственных средств (ГРЛС). Но, тут есть нюанс. Не все лекарства у нас входят в ГРЛС. Это не значит, что лекарство, не входящее в ГЛРС и ЖНВЛП нельзя покупать, – даже если лекарство туда не входит, его можно закупить, но оно должно быть сертифицировано, с регистрационным удостоверением.

Слева - сульфат бария из "НеваРеактив". Справа - единственный одобренный сульфат барий из Госреестра лекарств. Фото: nevareaktiv.ru / zdravcity.ru

Когда в клинику поступает заказ, его проверяет главная медицинская сестра. Она ответственна за приемку, за хранение. А потом уже старшие медсестры приходят к главной и берут то или иное лекарство или медицинское изделие, обычно под подпись, но этот момент я точно не знаю.

- На каком из этих этапов могла произойти ошибка при закупке смертельного бария, можете предположить?

- Сколько времени прошло, но до сих пор не могу понять, где все-таки что-то пошло не так. Может, спрашивать нужно с поставщика «НеваРеактив». Еще при мне клиника закупала барий именно у этой компании. Честно вам скажу, когда покупается тот или иной препарат, в отделе закупок могут не знать точно, для каких именно целей его берут. Может, нынешнему отделу закупок надо было четче ставить техническое задание. Насколько я понимаю, какую-то претензию даже написали поставщику. Значит, там было что-то не то, не тот барий, с примесью может быть. Медики же не могут «влезть» внутрь этого порошка.

Подчеркну, с «НеваРеактив» медцентр сотрудничал несколько лет, это постоянный поставщик. При мне в закупках бария всегда указывали – «для рентгенологического исследования». Это точно. Я не понимаю, почему сейчас поставщик идет в отказ, говорит, что у него обычные химреактивы, а не препараты… Может, что-то поменялось в политике «НеваРеактив», сменился менеджер по продаже…

При закупке кто-то перепутал барий ЧДА, чистый для анализа, с промышленным реактивом? Фото: nevareaktiv.ru

- А почему информации о той самой «смертельной» закупке нет на сайте госзакупок?

- Дело в том, что барий сернокислый у нас покупался по публичной закупке, потому что там очень маленькая сумма, точно не вспомню (в данных за 2016 год указана сумма в 13 тысяч рублей – прим.ред.). Закупали барий обычно на полгода вперед. Аукцион не проводили, потому что эта закупка не стоит потраченного времени, бумаги, сил работников. Информация о таких мелких закупках есть только в нашей городской программе АИС ГЗ (автоматизированная информационная система госзаказа). Там есть даже закупки-«малыши» за 20 рублей. Типа йода.

- А не допускаете, что кто-то из персонала больницы просто перепутал разновидности бария, что есть в наличии у поставщика?

- Зачем вообще при закупке бария изобретать велосипед? Если можно взять предыдущую документацию из клиники по закупкам бария и адаптировать ее под современность, не менять название препарата, дозировку его и т.д. Можно же сделать по подобию. Ведь в прошлые разы процедура была безопасна. Барий был безопасный. Так что, скорее всего, в закупке все было написано, как и всегда – «чистый для анализа». Мне кажется, что произошла путаница именно у поставщика. Однозначно, что все эти люди не хотели смертей, в том числе поставщик. Но, безусловно, нужно как-то докопаться до истины.

КОНКРЕТНО

Экс-сотрудник ГКДЦ №1, работавший на одной из руководящих должностей в прежние годы

- В любой закупке все проверяет контрактный управляющий, а подпись ставит руководитель. Это не только в ГКДЦ №1, это касается всех отраслей, система работает везде одинаково. Есть лица, отвечающие за сами контракты, за подготовку, заключение, за объявление процедур. Есть служба, которая осуществляет приемку товара. Это обозначается в приказе главврача. Как правило, это заведующий отделением или главная медицинская сестра. Но в любом случае после того, как подчиненные все приняли и проверили, финальную подпись ставит именно руководитель медучреждения. Он отвечает за все учреждение полностью. Вообще, все препараты, используемые в медицине, должны входить в Госреестр лекарств. При закупке нужно проверять их всех, без исключения. Кроме этого все препараты проходят через систему МДЛП – мониторинга движения лекарственных препаратов. Несколько уровней защиты, чтобы не было ошибок.

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