В Петербурге сын порезал отца и покончил с собой

В Петербурге сын изрезал отца в ванной и спрыгнул с балкона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая трагедия произошла в Калининском районе Санкт-Петербурге. Сын порезал отца и покончил жизнь самоубийством в одном из домов по Кондратьевскому проспекту. В полицию позвонила мать семейства. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник из правоохранительных органов.

- Женщина позвонила в полицию накануне в 8:23 утра. Она рассказала, что утром проснулась и увидела, что ее 56-летний муж лежит в крови на полу, а 30-летний сын стоит на балконе и ничего не говорит. Пока женщина пыталась спасти супруга, молодой человек покончил жизнь самоубийством, - рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Как оказалось, мужчина мылся в ванной, в тот момент к нему зашел сын и со словами «Ну что, папа, пора прощаться» накинулся с ножом. После потасовки с отцом он и решил свести счеты с жизнью.

Отец семейства выжил. Его забрали в больницу с ранами головы, груди, живота, колото-резаными ранениями.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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