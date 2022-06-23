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Происшествия23 июня 2022 13:12

Экс-помощник доктора Курпатова объявил голодовку в СИЗО

Алексея Иевского перевели из «Крестов» для следственных действий, которые так и не состоялись
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Алексея Иевского арестовали по обвинению самого доктора

Алексея Иевского арестовали по обвинению самого доктора

Через пару месяцев будет уже год, как бывший помощник знаменитого доктора Курпатова Алексей Иевский находится в СИЗО. Судебных заседаний по этому делу уже не сосчитать, но каждое из них становится разочарованием для близких парня - арест ему продлевают и продлевают. В количестве обвинений в его сторону уже и вовсе сложно разобраться. Алексею уже вменяли и мошенничество, и кражу машины Курпатова, сережек, часов, комнаты в квартире и даже земельных участков доктора. Доказать обратное Иевским пока не удается, и в ход пошли отчаянные меры - Алексей решился на голодовку.

О своей голодовке Иевский объявил официально ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

О своей голодовке Иевский объявил официально ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Заявляю об отказе от приема пищи до устранения незаконных действий. Прошу известить об этом лицо и орган, в производстве которых находится уголовное дело, а также прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей, - написал из СИЗО Алексей Иевский в официальном заявлении, копия которого находится в распоряжении редакции "КП-Петербург".

Незаконные действия, о которых идет речь, - это перевод арестованного из "Крестов" в ИВС. Вечером 22 июня Алексея привезли туда, по словам родных Иевского, не предупредив адвокатов, для дополнительных следственных действий, и, вероятно, очной ставки с самим Курпатовым. Но как стало известно "КП", она не состоялась, а следователь к арестованному и вовсе не пришла. Обратить на себя внимание помогла голодовка.

До ареста мужчин связывали теплые отношения

До ареста мужчин связывали теплые отношения

- Я очень переживаю. Сын уже 8 месяцев в СИЗО, это плохо сказывается на его здоровье. Но я надеюсь, что справедливость все же наступит, а эта ситуация в итоге разрешится в пользу Алексея, - признался "КП-Петербург" отец бывшего помощника и близкого друга доктора Курпатова Константин Иевский. - Про голодовку скажу так - никому не желаю оказаться перед выбором между голодом и несправедливость. Алексей очень сильный духом, но очень много испытаний всем нам доставила ложь, связи и деньги Курпатова.

Удастся ли чего-то добиться такими средствами - пока непонятно, но, попытка - не пытка. Официальное заявление написано, значит, теперь остается только ждать ответа от органов.

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