Экс-помощник доктора Курпатова объявил голодовку в СИЗО

Алексея Иевского арестовали по обвинению самого доктора

Через пару месяцев будет уже год, как бывший помощник знаменитого доктора Курпатова Алексей Иевский находится в СИЗО. Судебных заседаний по этому делу уже не сосчитать, но каждое из них становится разочарованием для близких парня - арест ему продлевают и продлевают. В количестве обвинений в его сторону уже и вовсе сложно разобраться. Алексею уже вменяли и мошенничество, и кражу машины Курпатова, сережек, часов, комнаты в квартире и даже земельных участков доктора. Доказать обратное Иевским пока не удается, и в ход пошли отчаянные меры - Алексей решился на голодовку.

О своей голодовке Иевский объявил официально ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Заявляю об отказе от приема пищи до устранения незаконных действий. Прошу известить об этом лицо и орган, в производстве которых находится уголовное дело, а также прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей, - написал из СИЗО Алексей Иевский в официальном заявлении, копия которого находится в распоряжении редакции "КП-Петербург".

Незаконные действия, о которых идет речь, - это перевод арестованного из "Крестов" в ИВС. Вечером 22 июня Алексея привезли туда, по словам родных Иевского, не предупредив адвокатов, для дополнительных следственных действий, и, вероятно, очной ставки с самим Курпатовым. Но как стало известно "КП", она не состоялась, а следователь к арестованному и вовсе не пришла. Обратить на себя внимание помогла голодовка.

До ареста мужчин связывали теплые отношения

- Я очень переживаю. Сын уже 8 месяцев в СИЗО, это плохо сказывается на его здоровье. Но я надеюсь, что справедливость все же наступит, а эта ситуация в итоге разрешится в пользу Алексея, - признался "КП-Петербург" отец бывшего помощника и близкого друга доктора Курпатова Константин Иевский. - Про голодовку скажу так - никому не желаю оказаться перед выбором между голодом и несправедливость. Алексей очень сильный духом, но очень много испытаний всем нам доставила ложь, связи и деньги Курпатова.

Удастся ли чего-то добиться такими средствами - пока непонятно, но, попытка - не пытка. Официальное заявление написано, значит, теперь остается только ждать ответа от органов.

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