Красная таблетка Курпатова: Психотерапевт мог подозревать молодого любовника в связи с известным пародистом Александром Песковым

В самом начале отношений Иевский переехал в квартиру Курпатова

Дорогие украшения, совместные поездки за границу, походы в театр… Так, по словам друзей, начинался красивый роман 25-летнего Алексея Иевского и известного 47-летнего психолога Андрея Курпатова. Уже через полтора года эти отношения обернулись не только огромным скандалом, но и заключением под стражу молодого возлюбленного доктора.

После болезненного разрыва мужчины не смогли поделить имущество, тогда Курпатов обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Итогом стал арест Иевского. "Комсомолка" поговорила с подругой Алексея Иевского Еленой Марининой (имя изменено, - прим. Ред.), чтобы разобраться в этой драматичной истории.

РОМАНТИКА В САМОЛЕТАХ

Долгое время оставалась загадкой история знакомства обычного молодого бортпроводника, которым в то время являлся Иевский, и успешного психолога Андрея Курпатова. Очевидно, что они были птицами разного полета, но, как оказалось, именно небо их и свело.

Своей подруге Иевский рассказывал о знаменитом психологе, как о мужчине своей мечты

- Как бы романтично это ни звучало, но познакомились они в самолете. Леша работал, а Курпатов был пассажиром, - рассказала "КП-Петербург" Елена. - Леша тогда уже хотел сменить род деятельности, хотя раньше ему очень нравилась эта работа. Он раскидал по интернету резюме, и на него откликнулся тогда еще действующий помощник Курпатова, сказал, что есть свободная вакансия. Интересно, что на эту должность никогда не рассматривались девушки. Леша прошел собеседование и стал много времени проводить с Курпатовым.

Как стало понятно из личной переписки Иевского с Курпатовы, которую ранее “КП-Петербург” предоставил отец Алексея Константин Иевский, сначала мужчин действительно связывали лишь деловые отношения, но очень скоро они переросли в нечто большее.

- У Леши было множество обязанностей, в том числе и в квартире Курпатова. Но роман закрутился очень быстро, они безумно влюбились друг в друга, у Леши прямо глаза горели, - вспоминает Елена.

ГОРА КНИГ И… НОСОРОГОВ?

По словам подруги Иевского, жить вместе мужчины стали практически сразу - Алексей переехал в квартиру Курпатова.

Лучшая подруга Иевского утверждает, что между мужчинами была безумная любовь

- Курпатов сразу ему сказал, чтобы он не чувствовал себя гостем, сказал, что теперь эта квартира общая. Поэтому вскоре Леша позвал меня в гости, Курпатов ничего против не имел, - утверждает Елена. - Я сначала туда идти не хотела, но Леша уговорил. Меня сразу поразил размер этой квартиры, она огромная. Там безумное количество книг и, как бы странно не звучало, носорогов. Курпатов коллекционирует носорогов, поэтому все ими обставлено.

Несмотря на такую близость, с друзьями Иевского Курпатов знакомиться не хотел, да и отношения мужчины долго скрывали.

- Сначала Леша просто рассказывал, что нашел мужчину своей мечты, но имени не называл, видимо, Курпатов так просил, - предполагает Елена. - Он горел этими отношениями, был безумно влюблен, рассказывал, как готовит ужин для своего мужчины. Уже потом Леша признался, что у него роман с Курпатовым. Рассказал, что познакомился со многими его друзьями, но знакомиться с нами Андрей не хотел, да мы и не настаивали.

Лишний раз афишировать отношения Курпатов не хотел, как говорится, счастье любит тишину. Но на публике мужчины все же периодически появлялись вместе.

- Они очень любили ходить в театр, Леша даже покупал не билеты, а целые абонементы. Вместе они ходили и в тренажерный зал. Плюс часто летали в Грецию - там у Курпатова домик, - рассказала Елена “КП-Петербург”.

Знакомство с друзьями ни к чему хорошему не привело. По словам Елены, в одну из таких встреч Курпатов и Иевский поругались, и тот начал выгонять его из квартиры.

В личном разговоре с Константином Иевским Курпатов упоминает Александра Пескова

- Леша он гордый, Курпатов сказал уходить, он и ушел, больше вместе они не жили, - отмечает подруга Иевского.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮБОВНИКИ

Несмотря на разлад в отношениях, благодаря Курпатову Алексей смог обрести много новых друзей. Например, близкое общение у него возникло с известным пародистом Александром Песковым. В личном разговоре Андрея Курпатова с отцом Алексея Константином Иевским его имя также упоминается в контексте дня рождения Иевского-младшего, на которое Курпатов не был приглашен (запись есть в распоряжении "КП-Петербург", - прим.ред.).

- Я даже не знал, что Леша в тот день праздновал день рождения. Я его еще три дня потом искал. Он мне сказал, что катался с братом на лодке и что они потом перепили. Как оказалось на самом деле, он все это время был с Александром Песковым, - обвиняет своего бывшего возлюбленного Курпатов.

Сейчас парень находится в СИЗО из-за обвинений знаменитого психолога

Друзья Иевского знали, что Алексей знаком с пародистом, но в их интимную связь они не верят.

- Да, Александр Песков действительно был на том дне рождения, как и многие другие. Всего собралось около сорока человек. Леша мне рассказывал, что они с ним давно знакомы, виделись редко, так как Песков в Москве живет, но часто созванивались. Он как его старший товарищ, часто дает советы и поддерживает. Но ни о какой другой связи речи идти не может, - смеется Елена.

По ее версии, рассталась пара из-за измены самого Курпатова. Но какой бы ни была причина ссоры двух влюбленных, очевидны ее последствия. Сейчас Алексей Иевский находится в СИЗО, там он пробудет до 28 декабря. Сам Курпатов в это время продолжает давать профессиональные советы о построении гармоничных отношений в своих социальных сетях.

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