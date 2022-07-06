«Многие вздрогнули»: За что на самом деле задержали советника главы МВД РФ Умнова и начальника ГИБДД Петербурга

Генерал Умнов, генерал Семенов и генерал Абакумов задержаны Фото: МВД/Олег Золото

В России такого не было уже давно. ФСБ и СКР нагрянули сразу к трем генералам МВД. И не простым. Замахнулись на бывшего начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова, который сейчас ни много ни мало советник министра Колокольцева. Еще двое – фигуры тоже заметные. Начальник ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший заместитель главы МВД Северной столицы и области Иван Абакумов. Оба - ставленники Умнова. Всех троих задержали и повезли в суд по делу о растрате денег фонда полиции на свои нужды. «КП-Петербург» рассказывает, что известно по делу о трех генералах.

«НЕ ЛЮБИЛ ВЗЯТОЧНИКОВ»

Сергей Умнов – человек в Петербурге, знакомый почти каждому. Полицейский главк он возглавлял с 2012-ого по 2019-ый год. Начинал, как говорят тут, «с земли», то есть, был обычным районным опером еще в 1986 далеком году. Затем перешел в знаменитый РУБОП, позже по иронии судьбы был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией. Потом работал уже в областном УБОП и в 2004-ом стал замначальника криминальной милиции главка. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел.

Генерал Умнов перевелся из Петербурга в столицу Фото: Олег ЗОЛОТО

За время работы в Петербурге прославился тем, что активно боролся с коррупцией, которую ему сейчас пытаются вменить.

- Если на взятке попадается сотрудник ГИБДД, командир взвода обязательно должен ответить за него, - рассуждал Умнов, рассказывая, что на коррупции ловят в основном молодых.

Про генерала складывали легенды. Умнов даже стал прототипом для одного из героев сериала «Ментовские войны». Корят же бывшего главного полицейского Петербурга сейчас за то, что он вокруг себя, как это делают и многие другие, формировал команду «из своих». Среди них есть и тот самый глава ГИБДД Семенов.

- Умнов - человек внешне спокойный, он проводил здесь реформу полиции, - поделился с «КП-Петербург» руководитель пресс-службы профсоюза полиции МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Анатолий Штомпель. - Подбирал команду по личной преданности. Семенова он сначала назначил начальником технического отдела, потом - замначальника управления ГИБДД и затем - начальником ГИБДД. Ходили слухи, что Семенов то ли земляк его из Калужской области, то ли кум.

Умнов начинал оперативником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ДЕНЬГИ ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО ФОНДА

Генерал Абакумов в свою очередь был в Петербурге замом Умнова по тылу. В 2019 году полицейский попадал уже в заголовки СМИ из-за приобретения заведомо ложных документов. По ним генерал якобы лежал в больнице, а по факту – отдыхал в Крыму. Но до приговора дело так и не дошло, вышли сроки давности. Сейчас же за генералами пришли не из-за этого, а из-за денег фонда полиции.

- С 2016 по 2020 года несколько должностных лиц допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества в целях личного использования, - рассказывают в МВД РФ.

Дело с полицейским фондом началось в Петербурге еще в 2020 году. Тогда силовики начали обыскивать коммерческие межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО). Работали сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Дело как раз было возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». «КП» уже тогда писала, что обыски связаны с уголовными делами, которые были возбуждены в отношении бывших сотрудников МВД и связаны с перечислениями денег в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Генарал Семенов командовал ГИБДД Фото: ГИБДД

Обыски тогда прошли и у генерала Абакумова, который уже был с приставкой «экс». Следователи предполагали, что полицейский мог привлекать средства бизнеса на служебные нужды не совсем законным способом. Те самые МРЭО якобы заставляли принудительно перечислять деньги полицейскому фонду.

- Два года проходил обыски у разных сотрудников по этому делу, - поясняет Штомпель. - И теперь вышли на трех генералов. Провели обыски в служебной квартире, в кабинетах, в загородном доме. Предполагают, что на привлеченные деньги фонда купили Land Cruiser 200, которым генерал Абакумов пользовался не только для служебных целей. Еще писали также про некую купленную яхту и недвижимость (информация не подтверждена, – прим.ред.).

«ГОСУДАРСТВО УЩЕРБ НЕ ПОНЕСЛО»

Всему этому предшествовали скандалы в СМИ. Из всех бывших заместителей начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в должности остался только начальник ГИБДД Семенов. После ухода Умнова в Москву новое начальство главка формировало свою команду.

В 2021 году Семенов все же подал рапорт на имя Колокольцева с просьбой освободить его от занимаемой должности. Но министр его не подписал. В это же время дело о злоупотреблении полномочиями было передано из Петербурга в центральный аппарат СКР. За этим и последовали обыски у генералов и их задержание.

Генерала Абакумова обыскивали еще в 2020 году Фото: университет МВД

Сам же фонд «Содействия программ ГУВД по СПб и ЛО» был создан еще задолго до Умнова. Как рассказывает зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов, схема была такой: все коммерческие МРЭО обязательно добровольно скидывались в определенный фонд.

- А дальше деньги из фонда, а вот и нет! Никто не воровал эти деньги, - считает Холодов. - На них покупали всякое (от ручек и бумаги до автомобилей) для нужд ГУ МВД. Была ли схема с точки зрения уголовного кодекса? Суд решит, но, скорее всего, да. Есть ли пострадавшие? Государство не пострадало (деньги же шли из прибыли коммерческих фирм и государство, скорее, получало прибыль). Тут пострадавшие - владельцы коммерческих МРЭО, но вот написал ли кто-то из них заявление? Скорее всего, да, раз есть дело. Похожие фонды есть и при разных губернаторах и при разных прочих силовых структурах и, наверное, многие сейчас вздрогнули!

Как будет дальше развиваться это дело, пока неизвестно. Сам генерал Умнов свою вину не признает.

СПРАВКА «КП»

Последняя декларация о доходах генерала Умнова (2016 год)

Доход: 3 830 992,48 рублей.

Недвижимое имущество:

Земельный участок 2500 кв. м.

Жилой дом 126.7 кв. м.

Транспорт: лодка «Pella», лодка «Комбат».

Супруга: квартира 57.9 кв. м

Последняя декларация о доходах Абакумова (2018 год)

Доход: 5 064 604,50 рублей.

Имущество:

Два земельных участка (880 и 1059 кв. м.)

Квартира, 40.2 кв. м.

Дача 234.3 кв. м.

Гараж, 115.6 кв. м.

Супруга: два земельных участка (1891 и 2000 кв. м.)

Три квартиры (28.3, 149 и 252 кв. м.)

Автомобили: Две Toyota Land Cruiser 200

Последняя декларация о доходах Семенова (2017 год)

Доход: 1 353 575,60 рублей

Недвижимое имущество:

Квартира, 63.3 кв. м (совместная собственность)

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