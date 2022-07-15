Пять тысяч человек пересекли границу России и Финляндии в первый день снятия ограничений

В первый день открытых границ траффик достиг допандемийного. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ажиотаж, прямо ка до пандемии, наблюдался еще с ночи на российско-финской границе в ленинградской области. Со стороны Петербурга на въезд в Суоми стояли десятки машин. Но и финны также ехали в Россию. Всего за первый день снятия ограничений границу пересекли более пяти тысяч человек.

- Границу России и Финляндии сегодня пересекли более 5000 человек. Около 60 процентов путешественников направлялись из России в Финляндию, - пишет финское издание Yle.

По оценке погранслужбы соседнего государства, объем транспорта практически такой же. Ка и до пандемии. После двух лет ограничений, связанных с коронавирусом, россияне, из которых подавляющее большинство были жителями Петербурга и Ленинградской области, вновь отправились в знакомые Лаппеенранту и Иматру на шопинг.

Традиционно спросом пользовались продукты, бытовая химия и одежда брендов. Ушедших из России. А вот жители Финляндии поехали заправляться в Россию дешевым бензином. В Суоми топливо стоит почти 2,5 евро за литр или около 150 рублей, что втрое дороже, чем на российской стороне.

Напомним, что с 15 июля правительство России сняло все ограничения на выезд из страны через сухопутные границы. Теперь для этого не нужен веский повод, как родственники ил недвижимость за границей.

Авиасообщение и курсирование скоростных поездов «Аллегро» между Россией и Финляндией прекращено по политическим причинам, поэтом автомобильный транспорт является единственным вариантом. Количество автобусных рейсов до Хельсинки уже увеличено.

Отметим, что отмена ограничений уже вызвала бум на оформление финских физ. Только за июль документы подали пять тысяч петербуржцев. До осени мест в визовом центре уже нет.

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