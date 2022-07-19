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18 июля 2022 21:33

Год с момента обнаружения подземной частной тюрьмы под Петербургом: Что там происходит сейчас и нашли ли хозяина

Загадочную частную подземную тюрьму под Петербургом спустя год разграбили и превратили в свалку
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Подземную тюрьму затопило еще больше

Подземную тюрьму затопило еще больше

Фото: Артем КИЛЬКИН

Год назад частная подземная тюрьма, найденная под особняком в Ленобласти, наделала много шума в стране. При этом загадочный дом в Агалатовском поселении привлекал внимание силовиков и раньше. Сначала оперативники заглядывали в него за год до того, как здесь обнаружили мрачные казематы, которые в точности воспроизводят камеры СИЗО «Кресты». Следователи искали убийц влиятельного бизнесмена Бадри Шенгелии. Коммерсант проходил свидетелем по двум громким делам – следователя-коррупционера Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские» Владимира Барсукова (Кумарина) по прозвищу - Кум. «Мерседес» Шенгелии расстреляли прямо на трассе в 2018 году, киллеры скрылись на авто.

В 2011 году на этом месте стоял дом, похожий на тот, под которым нашли тюрьму Фото: zagorod.ru

В 2011 году на этом месте стоял дом, похожий на тот, под которым нашли тюрьму Фото: zagorod.ru

В первый раз силовики не заметили подземную тюрьму. Она была надежно спрятана под бетонным полом. Но позже от тяжести пол рухнул и все, что там скрывалось, увидели зеваки. Внутри нашли три небольшие камеры со шконками и помещение, похожее на спецприемник. На входе в казематы - изображение черепа, ворона с тигриными лапами и девушки за решеткой. А еще надписи: «Copenhagen» и «Manonera» (название итальянской группировки в США «Черная рука» - прим.ред.). Под землей также была печь, которую многие приняли за «крематорий». Владельцев особняка следователи нашли быстро, но они мало смогли прояснить ситуацию. Собственник участка - некий Владислав Велесевич – заявил, что купил готовый дом и сами ничего не строил. А один из первых хозяев дома – экс-сотрудник ФСИН Ренат Алимзанов - на момент расследования был уже мертв.

В тюрьме были камеры

В тюрьме были камеры

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для кого и зачем строили эту тюрьму – так и осталось загадкой. Следователи закрыли дело, не найдя следов преступлений. А строить такие сооружения, не содержа в них никого, не запрещено. Чтобы поставить точку в этом деле дом снесли, а само «СИЗО» засыпали землей. Спустя год после обнаружения тюрьмы журналисты «КП-Петербурга» отправились в тот самый дом, чтобы посмотреть, что сейчас там происходит.

«ТЮРЬМУ ПРЕВРАТИЛИ В СВАЛКУ»

Раньше загадочный дом, под полом которого находилась тюрьма, был окружен двухметровым забором. Местные до сих пор помнят, что заглянуть за него было невозможно. По периметру стояли камеры, внутри – будка с собакой. Меры предосторожности здесь были серьезные. Да и сам особняк стоял обособленно – далеко от людских глаз. Рядом только один коттедж, но в нем почти никто не живет. Женщина с дочкой приезжала в него только на выходные. Их не особо интересовало, что творилось у соседей. Так было до тех пор, пока здесь не появились следователи.

Подростки сделали лаз в засыпанном входе

Подростки сделали лаз в засыпанном входе

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дом окружили лентой, следователи спрашивали, видели ли мы тут что-то подозрительное, - поделились с «КП-Петербург» местные жители. – Но что мы увидим за забором под 2,5 метра? У них был свой генератор электричества. Да и рядом почти никого нет, глухомань. Поэтому никто не видел, как строили этот дом. Знаем только, что за забором все время стучали. А кто стучал, мы не видели. Только позже мы заметили, что под фундаментом бункер с огромными бетонными стенами.

Это все, что осталось от коттеджа

Это все, что осталось от коттеджа

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас о заборе напоминают только спиленные трубы, торчащие из-под земли. Как рассказывают местные, все остальное растащили неизвестные. На месте бывшего дома теперь непроходимые руины – разрушенный бетон, балки и глина. Устоял только гараж, под полом в который и был вход в казематы. Сам же участок теперь превратился в свалку. Об этом нам рассказал охранник стоящего неподалеку коттеджного поселка, который приехал проверить, кто мы такие.

Так разрушенный дом выглядит с высоты птичьего полета

Так разрушенный дом выглядит с высоты птичьего полета

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тут все разворовали, ничего не оставили. Даже баню разобрали, доски увезли, - вздохнул охранник. – Вас увидел, подумал, что вы приехали мусор вываливать. Сюда часто теперь приезжают неизвестные и сгружают весь мусор – строительные материалы, мешки, куча покрышек вон валяется. Владельцы дома здесь так и не появлялись. Видел только следователей и журналистов. Молодежь еще бывает. Все, больше никого.

КАЗЕМАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО УШЛИ ПОД ВОДУ

Вход в гараж с тюрьмой был надежно засыпан землей. Но любопытные подростки раскопала небольшой лаз, в который еле-еле вмещается взрослый человек. Внутри резкий обрыв вниз и темнота. Ворота в казематы все по-прежнему открыты, но вот залезть внутрь камер сможет далеко не каждый. Тюрьма еще больше ушла под воду.

Раньше череп было видно полностью, теперь половина ушла под воду

Раньше череп было видно полностью, теперь половина ушла под воду

Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на это, мрачное место теперь активно привлекает компании, которые облюбовали бункер и часто устраивают здесь посиделки. Темное прошлое этих казематов их не особо страшит.

- Молодежь приезжает сюда на лето, для них это забава, - делится охранник. – Кроме них и тех, кто выбрасывает мусор, тут больше никого нет. Следователей это место уже не интересует.

На месте теперь образовалась свалка

На месте теперь образовалась свалка

Фото: Артем КИЛЬКИН

Для кого именно строили этот дом с казематами, так и осталось загадкой. Одно известно точно – этот человек явно был любителем символов. Помимо рисунков в самих казематах, такая же обстановка, судя по всему, была и внутри особняка. На развалинах остались части интерьера дома. Среди них – большая семиконечная звезда, которую еще называют гептаграммой. Ее используют как на гербах, так и в оккультной и религиозной символике. В католицизме она означает защиту от зла, а в исламе означает первые семь стихов Корана. По мнению экспертов, все эти символы в тюрьме были рассчитаны явно на западного человека. Сам участок до сих пор принадлежит все тому же Владиславу Велесевичу. Такие данные следуют из выписки Росреестра. Как и предполагал ранее хозяин дома в разговоре с «КП-Петербург», продать участок после шумихи в СМИ он уже точно не сможет.

Такая надпись встречает на входе в казематы

Такая надпись встречает на входе в казематы

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы думаем, что следователи знают, кому принадлежала тюрьма и зачем она нужна, но они почему-то решили этот момент не сообщать остальным, - считают местные жители.

КСТАТИ

За все время журналисты и следователи перебрали множество версий того, для чего могли использовать ее. Но никакой приоритетной так и не появилось. Среди самых интересных можно выделить такие:

- Казематы хотели использовать для золотой молодежи. По этой версии отчаявшиеся богатые родители, которые хотят наказать своих отпрысков, могли отправлять детей на исправление в такие условия, делая вид, что ребенок попал в настоящее СИЗО.

Баню разобрали неизвестные

Баню разобрали неизвестные

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Подземную тюрьму могли использовать частные военные компании для допросов людей.

- Члены наркокартелей могли использовать СИЗО, чтобы убедить попавших туда конкурентов или даже компаньонов, что те попали под следствие. А затем за взятку отпускать их, забирая товар у них для себя под видом изъятия улик.

- Спецслужбы могли использовать камеры для допросов и получения нужной информации. Но эта версия выглядит неубедительно.

- Последний самый простой ответ на то, что это могло быть – увлекательный квест для подростков.

Тюрьма была построена под землей, это одна из ее стен, которую разрыли

Тюрьма была построена под землей, это одна из ее стен, которую разрыли

Фото: Артем КИЛЬКИН

Дом полностью был разрушен

Дом полностью был разрушен

Фото: Артем КИЛЬКИН

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