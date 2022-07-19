Год с момента обнаружения подземной частной тюрьмы под Петербургом: Что там происходит сейчас и нашли ли хозяина

Подземную тюрьму затопило еще больше Фото: Артем КИЛЬКИН

Год назад частная подземная тюрьма, найденная под особняком в Ленобласти, наделала много шума в стране. При этом загадочный дом в Агалатовском поселении привлекал внимание силовиков и раньше. Сначала оперативники заглядывали в него за год до того, как здесь обнаружили мрачные казематы, которые в точности воспроизводят камеры СИЗО «Кресты». Следователи искали убийц влиятельного бизнесмена Бадри Шенгелии. Коммерсант проходил свидетелем по двум громким делам – следователя-коррупционера Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские» Владимира Барсукова (Кумарина) по прозвищу - Кум. «Мерседес» Шенгелии расстреляли прямо на трассе в 2018 году, киллеры скрылись на авто.

В 2011 году на этом месте стоял дом, похожий на тот, под которым нашли тюрьму Фото: zagorod.ru

В первый раз силовики не заметили подземную тюрьму. Она была надежно спрятана под бетонным полом. Но позже от тяжести пол рухнул и все, что там скрывалось, увидели зеваки. Внутри нашли три небольшие камеры со шконками и помещение, похожее на спецприемник. На входе в казематы - изображение черепа, ворона с тигриными лапами и девушки за решеткой. А еще надписи: «Copenhagen» и «Manonera» (название итальянской группировки в США «Черная рука» - прим.ред.). Под землей также была печь, которую многие приняли за «крематорий». Владельцев особняка следователи нашли быстро, но они мало смогли прояснить ситуацию. Собственник участка - некий Владислав Велесевич – заявил, что купил готовый дом и сами ничего не строил. А один из первых хозяев дома – экс-сотрудник ФСИН Ренат Алимзанов - на момент расследования был уже мертв.

В тюрьме были камеры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для кого и зачем строили эту тюрьму – так и осталось загадкой. Следователи закрыли дело, не найдя следов преступлений. А строить такие сооружения, не содержа в них никого, не запрещено. Чтобы поставить точку в этом деле дом снесли, а само «СИЗО» засыпали землей. Спустя год после обнаружения тюрьмы журналисты «КП-Петербурга» отправились в тот самый дом, чтобы посмотреть, что сейчас там происходит.

«ТЮРЬМУ ПРЕВРАТИЛИ В СВАЛКУ»

Раньше загадочный дом, под полом которого находилась тюрьма, был окружен двухметровым забором. Местные до сих пор помнят, что заглянуть за него было невозможно. По периметру стояли камеры, внутри – будка с собакой. Меры предосторожности здесь были серьезные. Да и сам особняк стоял обособленно – далеко от людских глаз. Рядом только один коттедж, но в нем почти никто не живет. Женщина с дочкой приезжала в него только на выходные. Их не особо интересовало, что творилось у соседей. Так было до тех пор, пока здесь не появились следователи.

Подростки сделали лаз в засыпанном входе Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дом окружили лентой, следователи спрашивали, видели ли мы тут что-то подозрительное, - поделились с «КП-Петербург» местные жители. – Но что мы увидим за забором под 2,5 метра? У них был свой генератор электричества. Да и рядом почти никого нет, глухомань. Поэтому никто не видел, как строили этот дом. Знаем только, что за забором все время стучали. А кто стучал, мы не видели. Только позже мы заметили, что под фундаментом бункер с огромными бетонными стенами.

Это все, что осталось от коттеджа Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас о заборе напоминают только спиленные трубы, торчащие из-под земли. Как рассказывают местные, все остальное растащили неизвестные. На месте бывшего дома теперь непроходимые руины – разрушенный бетон, балки и глина. Устоял только гараж, под полом в который и был вход в казематы. Сам же участок теперь превратился в свалку. Об этом нам рассказал охранник стоящего неподалеку коттеджного поселка, который приехал проверить, кто мы такие.

Так разрушенный дом выглядит с высоты птичьего полета Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тут все разворовали, ничего не оставили. Даже баню разобрали, доски увезли, - вздохнул охранник. – Вас увидел, подумал, что вы приехали мусор вываливать. Сюда часто теперь приезжают неизвестные и сгружают весь мусор – строительные материалы, мешки, куча покрышек вон валяется. Владельцы дома здесь так и не появлялись. Видел только следователей и журналистов. Молодежь еще бывает. Все, больше никого.

КАЗЕМАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО УШЛИ ПОД ВОДУ

Вход в гараж с тюрьмой был надежно засыпан землей. Но любопытные подростки раскопала небольшой лаз, в который еле-еле вмещается взрослый человек. Внутри резкий обрыв вниз и темнота. Ворота в казематы все по-прежнему открыты, но вот залезть внутрь камер сможет далеко не каждый. Тюрьма еще больше ушла под воду.

Раньше череп было видно полностью, теперь половина ушла под воду Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на это, мрачное место теперь активно привлекает компании, которые облюбовали бункер и часто устраивают здесь посиделки. Темное прошлое этих казематов их не особо страшит.

- Молодежь приезжает сюда на лето, для них это забава, - делится охранник. – Кроме них и тех, кто выбрасывает мусор, тут больше никого нет. Следователей это место уже не интересует.

На месте теперь образовалась свалка Фото: Артем КИЛЬКИН

Для кого именно строили этот дом с казематами, так и осталось загадкой. Одно известно точно – этот человек явно был любителем символов. Помимо рисунков в самих казематах, такая же обстановка, судя по всему, была и внутри особняка. На развалинах остались части интерьера дома. Среди них – большая семиконечная звезда, которую еще называют гептаграммой. Ее используют как на гербах, так и в оккультной и религиозной символике. В католицизме она означает защиту от зла, а в исламе означает первые семь стихов Корана. По мнению экспертов, все эти символы в тюрьме были рассчитаны явно на западного человека. Сам участок до сих пор принадлежит все тому же Владиславу Велесевичу. Такие данные следуют из выписки Росреестра. Как и предполагал ранее хозяин дома в разговоре с «КП-Петербург», продать участок после шумихи в СМИ он уже точно не сможет.

Такая надпись встречает на входе в казематы Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы думаем, что следователи знают, кому принадлежала тюрьма и зачем она нужна, но они почему-то решили этот момент не сообщать остальным, - считают местные жители.

КСТАТИ

За все время журналисты и следователи перебрали множество версий того, для чего могли использовать ее. Но никакой приоритетной так и не появилось. Среди самых интересных можно выделить такие:

- Казематы хотели использовать для золотой молодежи. По этой версии отчаявшиеся богатые родители, которые хотят наказать своих отпрысков, могли отправлять детей на исправление в такие условия, делая вид, что ребенок попал в настоящее СИЗО.

Баню разобрали неизвестные Фото: Артем КИЛЬКИН

- Подземную тюрьму могли использовать частные военные компании для допросов людей.

- Члены наркокартелей могли использовать СИЗО, чтобы убедить попавших туда конкурентов или даже компаньонов, что те попали под следствие. А затем за взятку отпускать их, забирая товар у них для себя под видом изъятия улик.

- Спецслужбы могли использовать камеры для допросов и получения нужной информации. Но эта версия выглядит неубедительно.

- Последний самый простой ответ на то, что это могло быть – увлекательный квест для подростков.

Тюрьма была построена под землей, это одна из ее стен, которую разрыли Фото: Артем КИЛЬКИН

Дом полностью был разрушен Фото: Артем КИЛЬКИН

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