Подземная тюрьма в Ленобласти могла быть связана с Украиной, наркотиками и частными военными компаниями

Ренат Алимзанов - бывший сотрудник ФСИН

Тюрьма? СИЗО? Место для пыток? Извращений? Выбивания долгов? Подземная тюрьма или точная копия «Крестов», найденная под частным домом в Ленобласти, будоражит воображение. Журналисты, да и следователи, перебрали десятки версий того, что это может быть и кто это все построил. Но официальное следствие так и не нашло создателя этих мрачных казематов. А работали там, на секунду, и СКР, и ФСБ, и оперативники. Силовики провели десятки экспертиз, опросили массу свидетелей и официальных владельцев коттеджа с «пыточной» под землей. Но в сухом итоге – не получили ничего. Ясно одно – готовились масштабно, скрупулезно и профессионально. «Комсомолка» изучила связи владельцев участка с подземельем и выяснила, что следы могут вести в сторону частных военных компаний, либо международного наркотрафика.

СТРОИЛИ ВМЕСТЕ С ФУНДАМЕНТОМ

В какой именно момент появилась тюрьма под особняком в коттеджном поселке «Новый Петербург» во Всеволожском районе Ленобласти точно сказать не может никто. Ясно одно три камеры с решетками, постом охраны и замками (точная копия тех, что в «Крестах») были заложены, скорее всего, вместе с фундаментом. Рыть под коттеджем огромную яму потом никто бы не стал. После строительства дома можно было доработать лишь внутренние «убранства» в виде решеток, шконок и умывальников.

Камеры походили на СИЗО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вопросы без ответов в этой истории начинаются с самого момента появления дома. По данным Росреестра, участок, на котором стоял коттедж, впервые обрел хозяина в 2009 году. Им стало дачное некоммерческое партнерство «Лемболовская твердыня-1». Однако, по официальным данным, дома там никогда не было. Его попросту никто не регистрировал.

- Такое бывает нередко, что земля в Росреестре зарегистрирована, а дом - нет, - говорит владелец агентства недвижимости, адвокат Кирилл Иванов. – Особенно, если строится жилье для продажи. В таком случае покупатель покупает только земельный участок, а потом сам регистрирует дом и вводит его в эксплуатацию. Либо строят для себя и не регистрируют, чтобы не платить налоги. За дом они начисляются отдельно.

Поэтому, когда именно построили дом – сказать точно невозможно. Однако, нам удалось найти первый снимок коттеджа в Интернете – он относится к 2011 году, когда во Всеволожском районе строили коттеджный поселок «Новый Петербург». Покупателям обещали 140 домов, детскую и спортивную площадку, общий забор и КПП с охраной. Иллюстрировали все снимками того самого дома – тогда, в отличие от других коттеджей, он уже был готов – стоял за высоким забором.

В 2011 году на этом месте стоял дом, похожий на тот, под которым нашли тюрьму Фото: zagorod.ru

«Место уединенное, скрыто от посторонних глаз. Проект строится не быстрыми темпами, на территории лишь пара рабочих», - отмечали в комментариях под рекламой люди.

Однако, был ли тот самый дом частью коттеджного поселка, мы не знаем.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФИРМЫ И ЧАСТНАЯ ОХРАНА

Вернемся к «Лемболовской твердыне». Появилось партнерство в 2011 году и действует до сих пор. Ее учредители - Юлия Васильева, Екатерина Шабельник, Сергей Бица. Бица уже давал комментарии СМИ – рассказывал, что дом появился примерно в 2011 году, но кто был хозяином – он не знает.

«Твердыня» владела участком всего один год, и в 2010-м продала ее организации «Кредит доверия», которая владела им до 2012 года. Ее учредителем и директором был Сергей Борисов. С ним «Комсомолка» уже общалась. Он говорил, что при нем на участке стоял…совсем другой дом. Однако, по фото в интернете, о котором мы писали выше, мы видим, что Дом, вероятно, был один и тот же.

Интересно, что у Борисова была также компания-клон «Кредит доверия СПб». В соучредителях там был некий Игорь Леонов. Он тоже занимался строительством и имел тесные связи с ЧОПами.

Бункер был спрятан под домом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чем именно занимался «Кредит доверия» на участке неясно. За 2011 год компания не показала никакой финансовой деятельности. Она появилась лишь в 2012 году – в момент продажи участка. Фирма взяла займ и закупила продукцию или материалы (возможно, и строительные) на 60 миллионов рублей. А потом продала все почти за ту же сумму. Возможно, вместе с домом. Однако по итогам года предприятие оказалось убыточным. Более того, оно потеряло баланс (активы, - прим. Ред.) на сумму около двух миллионов рублей – судя по всему, это и есть тот самый участок под Всеволожском.

«ЗАГАДОЧНЫЙ ПРОЕКТ»

В январе 2012 года участок переходит Евгению Попкову. Судя по всему, это владелец дачного некоммерческого партнерства «Лесное» и еще нескольких компаний, среди которых две строительных фирмы с одинаковым названием «Стройинвест» (мы помним, что компания с похожим названием была еще и у Сергея Бицы).

Тюрьму нашли после расстрела машины, в которой ехал Бадри Шенгелия Фото: СКР

Интересно, что «Стройинвест» имеет прямое отношение к коттеджному поселку «Новый Петербург» - именно она продавала там участки. Однако, на ее сайте тогда был номер телефона… «Кредита доверия» Сергея Борисова. Странности с продажей участков заметили и потенциальные покупатели:

«Загадочный проект! – писали клиенты. – На одних сайтах застройщик «Строй-инвест», на других какой-то «Кредит доверия», а то вовсе ДНП «Лесное».

Так выглядят новые "Кресты" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Таким образом, все эти компании, как и их владельцы, были связаны между собой.

У ДНП «Лесное» тоже есть «брат-близнец». Фирма с точно таким же названием в Ленобласти была открыта в 2005 году в том же самом Всеволожском районе. Один из ее соучредителей – Василий Жуков - был связан с военными. Он основал центр переподготовки офицеров и учредил ассоциацию, которая занималась социальной адаптацией военнослужащих после их увольнения.

- Подземная тюрьма вполне могла быть связана с частными военными компаниями, - говорит ветеран МВД Евгений Черноусов. – Ни бандитам, ни обычным полицейским, ни официальным спецслужбам такое не нужно. А частные военные компании работают полуофициально, и им нужно как-то получать информацию, если поводов для официального задержания нет.

Некоторые следы ведут к ночному губернатору Петербурга Барсукову-Кумарину. Но знавшие его люди заявили "КП", что он бы не стал так заморачиваться Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ВЛАДЕЛЕЦ ОТЕЛЯ, КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ГРУЗИИ

В июне 2013 года участок купил последний хозяин Владислав Велесевич, который владеет им до сих пор. Силовикам он заявил, что зарегистрировать землю на себя его попросил приятель, которого в свою очередь попросил другой приятель. Последний, как сказали в СКР, уже умер. Его имя не называют, но судя по всему, речь идет о бывшем сотруднике ФСИН Ренате Алимзанове, который, по одной из версий, и помогал возводить точную копию СИЗО под особняком. Он был начальником оперчасти следственного изолятора №6.

Вышел на пенсию в 2004 году и основал две фирмы – компанию по сносу и демонтажу зданий и охранное предприятие «Центр охраны и безопасности». Управляющим там был Николай Рулев. Он же управлял деревообрабатывающей фирмой крупного бизнесмена Александра Ебралидзе. Предприниматель владеет отелем Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте. Что интересно, слово «талион» означает принцип равного возмездия, по которому наказание за совершенное преступление должно в точности соответствовать причиненному вреду. Иначе об этом говорят «зуб за зуб».

Нынешний владелец участка - Владислав Велесевич Фото: СОЦСЕТИ

Ебралидзе одно время хотел даже баллотироваться в президенты Грузии. Весь основной бизнес его в Петербурге. Однако прямого отношения к особняку он не имеет.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД

Сам Алимзанов фигура не менее интересная. Сотрудник ФСИН – уроженец Азербайджана. Его родственники живут на Украине.

- О строительстве тюрьмы Ренат мне ничего не говорил, - рассказал «КП» двоюродный брат Алимзанова с Незалежной Левон Мамедов. - О его работе после увольнения мне не особо известно. Знаю, что после службы у него была дружба с другим бывшим сотрудником ФСИН Петербурга, уроженцем Украины, он ездил с ним в Полтавскую область. Что именно они там делали мне неизвестно. Умер брат в 2018 году, у него было больное сердце. Но результаты вскрытия мне неизвестны.

Ренат Алимзанов - экс-сотрудник ФСИН Фото: СОЦСЕТИ

Зачем Алимзанов ездил на Украину сказать никто не может. По одной из версий, если он участвовал в строительстве казематов под землей, он мог искать поставки оборудования для СИЗО. Этим может объясняться автобусы с украинскими номерами, которые, по словам местных, постоянно подъезжали к особняку с подземельем.

НАРКОТРАФИК

Кроме связей с Алимзановым, от Велисевича ведет еще одна цепочка. Журналисты связали его с неким предпринимателем Артуром Эскобаром (прежде – Мкртчан). Человека с таким же именем обвиняли в групповом похищении наркоторговца, его удержании и избиении. Однако, в 2005 году суд Эскобара оправдал.

- Никто не предоставил реальных, убедительных доказательств причастности Артура к этому дому, - рассказал «КП» адвокат предпринимателя Борис Бабушкин. – У него действительно имелись некоторые дела – как рабочего, так и личного характера – во Всеволожском районе. Но это всегда был либо сам Всеволожск, либо южная часть района. Точно не Агалатово и точно не «Новый Петербург». Кроме того, он уже проходил по делу о проверке этого объекта. Скорее всего, имела место быть точно такая же история, как сейчас – кто-то что-то сказал, и закрутилось. Но я могу ответственно заявить, что ни подозреваемым, ни тем более обвиняемым Артур не был. Он даже в Следственный комитет ездил один. И в конечном счете его участие в деле прекратилось – все проверки завершились с отрицательным результатом.

Левон Мамедов (двоюродный брат Алимзанова)в центре Фото: СОЦСЕТИ

В пользу версии с наркотиками говорит еще один факт – в 2010-2011 годах в Петербурге велась настоящая война силовиков с наркоторговцами. Накрывали десятки, а иногда и сотни тонн дорогих наркотиков пришедших в Петербурге из-за рубежа через порты. Иногда цена за изъятые вещества доходила до полумиллиона долларов. То есть деньги там крутились огромные. И не исключено, что кто-то пытался ловить свою рыбу в мутной воде. В нелегальную тюрьму могли отправлять тех, кто перевозил наркотики, при этом сами иностранные наркокурьеры всерьез бы думали, что их официально задержали силовики и отправили в обычное СИЗО, а партия наркотиков хранится на складах…

Впрочем, по официальным данным, узников в тюрьме не было – то есть замысел, каким бы он ни был, так и не воплотился в жизнь.

Еще интересно, в 2012 году в Петербурге арестовали бывшего соратника ночного губернатора Петербурга Владимира Кумарина (Барсукова) (по данным некоторых СМИ) Александра Курьякова по кличке Лось. По данным оперативников, он якобы занимался международным наркотрафиком. Однако, в суде доказать это не удалось.

Бадри Шенгелия был свидетелем по нескольким громким уголовным делам Фото: twitter.com/BadriShengeliya

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Реального владельца хотели спрятать»

Адвокат, глава агентства недвижимости Кирилл ИВАНОВ:

- Такие сложные схемы продаж могут говорить о том, что люди хотели спрятать реального владельца этого участка. Именно для этого обычно так и делают. У меня были похожие схемы, когда юрлица часто переоформляли собственность, для этого даже были задействованы оффшорные организации.

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