«Она требовала с меня деньги»: Убийца, изнасиловавший туристку из Петербурга на Валдае, признал вину и выдвинул неожиданную версию

Убитая туристка (справа) хотела отдохнуть от забот за больным женихом Фото: СОЦСЕТИ

Следователям СКР все-таки удалось расколоть убийцу 36-летней туристки из Петербурга на Валдае. Ирина Антонова (имена изменены - прим.ред.) поехала в путешествие, чтобы отдохнуть от опеки над своим больным раком женихом. Женщина уехала на выходные и уже должна была возвращаться, когда загадочно пропала. В последний раз ее видели на вокзале. Поиски продолжались почти неделю. Тело женщины в итоге нашли в сквере на Валдае. Ее жестоко зарезали ножом. Вскоре следователи задержали и подозреваемого. Им оказался 39-летний разнорабочий, жена которого сейчас беременна.

Первое время мужчина отрицал свою вину. Хотя следователи и нашли частицы его ДНК на скотче, которым он заклеивал своей жертве рот или связывал руки. А на его трусах нашли частицы ДНК убитой. И сейчас следователи СУ СКР по Новгородской области ему предъявили обвинение.

Убийца признал вину

- Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 131 (Изнасилование) и пунктам "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление), - подтвердили "КП-Петербург" в ведомстве. - Свою вину обвиняемый признал, при этом выдвинул свою версию произошедшего, которая будет проверяться в рамках расследования уголовного дела.

Следователи не сообщают, какую именно версию выдвинул обвиняемый. Однако, как стало известно "КП-Петербург", мужчина на допросе заявил, что жертва якобы требовала с него деньги.

Приоритетная же версия, что мужчина изнасиловал туристку, а затем убил, чтобы та никому не рассказала об этом. На теле жертвы насчитали около четырех ударов ножом.

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