«Она была за гранью»: Телеведущий Сергей Соседов раскрыл всю изнанку жизни убитой порноактрисы Анастасии Гришман, которая была героиней его передачи

Порноактриса Анастасия Гришман была убита в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Убитая в Санкт-Петербурге любовником тиктокерша и порноактриса Анастасия Гришман была известна не только любителям кино для взрослых, но и остальной российской аудитории. Девушка привлекала внимание тем, что полностью забила свое тело татуировками, а о съемках в порнографии она напрямую рассказала матери. Это не могло не обойтись без участия в ток-шоу на федеральных каналах. Анастасия Гришман была гостьей передачи телеведущего Сергея Соседова, который пытался разобраться в проблемах блогерши и ее семьи.

Анастасия рассказывала, что сниматься в порнографии начала, чтобы привлечь внимание людей к себе. Она хотела всем показать свое «красивое тело». Ведь в детстве родители ее не замечали, отдав на воспитание бабушке. Однако мать все равно не оценила свою дочь и даже немного ее стыдилась, что начало сильно угнетать Анастасию. Настя, как говорят друзья, при этом пережила тяжелые отношения со своим парнем. Именно поэтому она иногда просила убить ее. Что и сделал ее любовник после того, как предложил ей руку и сердце. «КП-Петербург» дозвонилась до Сергея Соседова и узнала его мнение по поводу этой трагичной истории.

Гришман жаловалась Соседову, что мать не поддерживает ее Фото: СОЦСЕТИ

- Я приблизительно припоминаю эту девушку: татуировки, порнография – у нас были такие, - поделился с «КП-Петербург» Сергей Соседов. - Это убийство, смерть любого человека - это всегда большая трагедия. А убийство – это вообще ужасно. Я, конечно, сожалею. Тем более, это наша героиня. Я очень сильно переживаю из-за этого. Ведь наша программа призвана помочь человеку психологически, разобраться в его проблемах. Человек приходит к нам, когда уже все, когда он уже не знает, что ему делать. Ему нужна помощь.

Сергей Соседов считает, что ситуация в жизни порноактрисы Анастасии Гришман была «за гранью».

Сергей Соседов выразил сожалению в связью со смертью Гришман Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Она находилась в тяжелой ситуации: бытовой, семейной, - объяснил Соседов. – Наши герои – это те люди, которые пережили обманы, предательства. Все они находятся в экстраординарных условиях существования. Поэтому она и была за гранью.

Сергей Соседов пообещал, что он будет разбираться в истории, приключившейся с Анастасией.

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