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11 августа 2022 10:01

«Она была за гранью»: Телеведущий Сергей Соседов раскрыл всю изнанку жизни убитой порноактрисы Анастасии Гришман, которая была героиней его передачи

Порноактрисе Анастасии Гришман, которую любовник убил по ее просьбе, пытался помочь телеведущий Сергей Соседов
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Порноактриса Анастасия Гришман была убита в Петербурге

Порноактриса Анастасия Гришман была убита в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Убитая в Санкт-Петербурге любовником тиктокерша и порноактриса Анастасия Гришман была известна не только любителям кино для взрослых, но и остальной российской аудитории. Девушка привлекала внимание тем, что полностью забила свое тело татуировками, а о съемках в порнографии она напрямую рассказала матери. Это не могло не обойтись без участия в ток-шоу на федеральных каналах. Анастасия Гришман была гостьей передачи телеведущего Сергея Соседова, который пытался разобраться в проблемах блогерши и ее семьи.

Анастасия рассказывала, что сниматься в порнографии начала, чтобы привлечь внимание людей к себе. Она хотела всем показать свое «красивое тело». Ведь в детстве родители ее не замечали, отдав на воспитание бабушке. Однако мать все равно не оценила свою дочь и даже немного ее стыдилась, что начало сильно угнетать Анастасию. Настя, как говорят друзья, при этом пережила тяжелые отношения со своим парнем. Именно поэтому она иногда просила убить ее. Что и сделал ее любовник после того, как предложил ей руку и сердце. «КП-Петербург» дозвонилась до Сергея Соседова и узнала его мнение по поводу этой трагичной истории.

Гришман жаловалась Соседову, что мать не поддерживает ее

Гришман жаловалась Соседову, что мать не поддерживает ее

Фото: СОЦСЕТИ

- Я приблизительно припоминаю эту девушку: татуировки, порнография – у нас были такие, - поделился с «КП-Петербург» Сергей Соседов. - Это убийство, смерть любого человека - это всегда большая трагедия. А убийство – это вообще ужасно. Я, конечно, сожалею. Тем более, это наша героиня. Я очень сильно переживаю из-за этого. Ведь наша программа призвана помочь человеку психологически, разобраться в его проблемах. Человек приходит к нам, когда уже все, когда он уже не знает, что ему делать. Ему нужна помощь.

Сергей Соседов считает, что ситуация в жизни порноактрисы Анастасии Гришман была «за гранью».

Сергей Соседов выразил сожалению в связью со смертью Гришман

Сергей Соседов выразил сожалению в связью со смертью Гришман

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Она находилась в тяжелой ситуации: бытовой, семейной, - объяснил Соседов. – Наши герои – это те люди, которые пережили обманы, предательства. Все они находятся в экстраординарных условиях существования. Поэтому она и была за гранью.

Сергей Соседов пообещал, что он будет разбираться в истории, приключившейся с Анастасией.

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