Убийцу порноактрисы и тиктокера Анастасии Гришман арестовали на два месяца

Убийцу порноактрисы отправили под арест Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Убийцу порноактрисы и тиктокера Анастасии Гришман отправили в СИЗО на два следующих месяца. Об этом сообщает корреспондент "КП-Петербург" из зала заседания во Фрунзенском районном суде. 24-летнего Дмитрия Чернышова обвиняют в том, что он жестоко зарезал свою возлюбленную. Еще на допросе у следователей партнер девушки по съемкам признал вину и активно давал показания. Он сознался, что шесть раз ударил Гришман ножом в кровати, а затем перетащил ее тело в ванную и бросил там на неделю.

По словам одной из подруг жертвы, Чернышов поклялся, что Гришман сама попросила его об убийстве из-за тяжелой жизни. В суде парень избегал журналистов. На вопрос, зачем он зарезал любимую, Дмитрий лишь потупил глаза в пол. Далее понурого убийцу завели под конвоем в зал, а само заседание закрыли от прессы - так попросил адвокат убийцы.

Порноактрису убили в кровати Фото: СОЦСЕТИ

Из-за двери доносился громкий голос следователя, который настаивал на отправке Чернышова в СИЗО: он нигде не работает, без регистрации и может скрыться. Судья слушала мнение сторон всего лишь 5 минут, после чего удалилась думать над оглашением меры.

- Обвиняемый арестован на время следствия на два месяца, ходатайство следователя удовлетворено, - произнесла судья.

Девушку зарезал любовник Фото: СОЦСЕТИ

После суда журналисты предложили ему извиниться перед родственниками жертвы. Но обвиняемый отказался. Не стал он объяснять и причину убийства. Сейчас Чернышову грозит от 6 до 15 лет колонии.

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