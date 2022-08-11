«Я раскаиваюсь»: последние слова убийцы порноактрисы Анастасии Гришман в зале суда

Убийце порноактрисы грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Любовник тиктокерши и порноактрисы Анастасии Гришман в зале суда заявил журналистам, что раскаивается в содеянном. За минуту до этого суд отправил его под арест по делу об убийстве 26-летней звезды фильмов категории «для взрослых».
В «клетке» для задержанных 24-летний Дмитрий выглядел напуганным. Он лишь кивал на вопросы журналистов, спросивших его о том, раскаивается ли он и признает ли вину полностью.
Но больше ни одного словам обвиняемый не произнес, несмотря на то, что ему предлагали сказать что-то родным убитой девушки или его близким. Вопрос об аресте суд решил буквально за пять минут.
Вопрос о мере пресечения суд решил за пять минут.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Напомним, что ранее на допросе мужчина рассказал версию о том, что Анастасия сама просила себя убить. Он трижды отказывался, а потом согласился. Все произошло в той самой квартире на Южном шоссе, где утром 10 августа было найдено тело актрисы.
По словам любовника, они лежали вместе в кровати, потом он взял нож, приподнялся на локте и ударил девушку в шею. Затем положил ее себе на колени, а когда через некоторое время перевернул еще раз, она была уже мертва.
Но следователи не слишком верят в эту историю, так как на шее жертвы насчитали шесть ран. Кроме того, тело девушки лежало в ванне, куда его перенес убийца. А сам Дмитрий забрал телефон Насти и еще неделю писал в соцсетях посты от ее имени.
По статье «Убийство» ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
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