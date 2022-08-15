Приз имени погибшего 14-летнего хоккеиста Севы Малкова учредят в Санкт-Петербурге

Приз имени Севы Малкова учредят для 14-летних хоккеистов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федерация хоккея Санкт-Петербурга предложила учредить приз имени Севы Малкова. Его будут вручать лучшему 14-летнему хоккеисту. Именно столько лет было юному спортсмену, который погиб на тренировке от мощного попадания шайбы в сердце.

- Федерация предложила учредить приз лучшему хоккеисту 14-летнего возраста имени Севы Малкова. Победителя будут выбирать по окончанию каждого сезона, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», находящийся на церемонии прощания с юным спортсменом.

Она проходит во дворце спорта «Хоккейный». Сюда пришли около 200 человек: родные погибшего игрока, друзья, тренеры, игроки команд СКА разных возрастов. Многие не смогли сдержать слез.

- Команда Севы 2008 года пообещала весь сезон держать его свитер на скамейке запасных в память о нем, - отмечает корреспондент «Комсомолки».

Проститься с товарищем пришли десятки хоккеистов школы СКА. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После церемонии прощания на Смоленском кладбище на Васильевском острове состоятся похороны хоккеиста.

Напомним, что трагедия произошла 11 августа во время обычной тренировки. Игроки команды 2008 года рождения проводили двустороннюю игру и один из хоккеистов мощно бросил по воротам. Шайба попала в грудь Севе, который пытался закрыть обзор вратарю.

Спортсмен схватился за грудь, проехал несколько метров и рухнул на лед. На площадку выбежал врач команды, была вызвана скорая. Севу довезли до больницы, но там он умер от травматического повреждения области сердца.

Проверку обстоятельств трагедии ведет прокуратура Санкт-Петербурга.

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Появилось полное видео тренировки, на которой шайба убила 14-летнего хоккеиста СКА (подробности)