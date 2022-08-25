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Звезды25 августа 2022 19:33

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей в Петербурге

Несколько дней назад тело почти обнаженной девушки выловили из Финского залива
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завел уголовное дело об убийстве по неосторожности.

СК завел уголовное дело об убийстве по неосторожности.

Фото: СОЦСЕТИ

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту гибели звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей, труп которой был найден в Финском заливе. Девушка была одета только в маленькое бикини. В кулаке она зажимала ключи от дорогой иномарки.

- По факту обнаружения 13 августа 2022 года в акватории Финского залива тела неизвестной молодой женщины, с целью установления всех обстоятельств происшедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В СК отмечают, что по делу назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая должна установить причину гибели Анастасии.

- В ближайшее время будет проводится опознание, - отмечают в СК.

Напомним, что первой о возможной гибели звезды «Дома-2» сообщила ее подруга модель Олеся Малибу.

По словам девушки, после ухода из телешоу Кочервей занималась эскортом и брала по 50 тысяч рублей в час. С этим может быть связана ее загадочная смерть. По словам самой погибшей, она якобы предчувствовала гибель из-за угроз, которые ей говорил один из «папиков».

Расследование обстоятельств гибели телезвезды продолжается.

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