СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей в Петербурге

СК завел уголовное дело об убийстве по неосторожности. Фото: СОЦСЕТИ

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту гибели звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей, труп которой был найден в Финском заливе. Девушка была одета только в маленькое бикини. В кулаке она зажимала ключи от дорогой иномарки.

- По факту обнаружения 13 августа 2022 года в акватории Финского залива тела неизвестной молодой женщины, с целью установления всех обстоятельств происшедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В СК отмечают, что по делу назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая должна установить причину гибели Анастасии.

- В ближайшее время будет проводится опознание, - отмечают в СК.

Напомним, что первой о возможной гибели звезды «Дома-2» сообщила ее подруга модель Олеся Малибу.

По словам девушки, после ухода из телешоу Кочервей занималась эскортом и брала по 50 тысяч рублей в час. С этим может быть связана ее загадочная смерть. По словам самой погибшей, она якобы предчувствовала гибель из-за угроз, которые ей говорил один из «папиков».

Расследование обстоятельств гибели телезвезды продолжается.

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О том, что звезда «Дом-2» Анастасия Кочервей утонула в реке в Санкт-Петербурге, сообщила ее подруга модель Олеся Малибу (подробности)