Родители звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей согласились на генетический тест для опознания тела дочери

Родители звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей сделают генетическую экспертизу, чтобы подтвердить ее смерть. Фото: СОЦСЕТИ

С таинственного исчезновения звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей прошел уже месяц, но до сих пор неизвестно, что с ней произошло и жива ли она. В середине августа подруги светской львицы заявили, что она погибла. В это же время на берегу Финского залива обнаружили тело неопознанной девушки с фигурой, напоминающей 28-летнюю Кочервей. При этом официально смерть Насти никто не подтверждает. Ее родители, которые живут в Краснодарском крае, вовсе не верят в случившееся и даже не хотели ехать на опознание в Петербург.

- По делу назначили генетическую экспертизу, – сообщили «КП-Петербург» в ГСУ СКР по Петербургу. – Там гнилостные изменения, поэтому так следователь решил.

Анастасия стала популярной благодаря участию в "Доме-2" и конкурсах красоты. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по всему, для участия в экспертизе мать и отец Анастасии все же приехали в город. Они не смогли опознать тело дочери визуально. Тем временем есть несколько версий смерти звезды «Дома-2»: самоубийство, несчастный случай или заказное убийство. По словам подруг Кочервей, в последние месяцы Настя была в депрессии, подсела на наркотики и зарабатывала эскортом, в том числе сопровождая богачей. Перед смертью она вроде как даже получала угрозы за то, что увела одного из мужчин из семьи. По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело. Пока что по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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