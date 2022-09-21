Петербург потратится на дороги, метро и образование

В бюджете Петербурга на 2023 год учли повышение тарифов на проезд и частичное обновление подвижного состава. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только вчера Смольный на осенней корректировке бюджета-2022 рапортовал, что ждет больше 1 трлн рублей дохода к бою курантов, а сегодня строит планы на следующую трехлетку. Вице-губернатор Алексей Корабельников и глава комитета финансов Светлана Енилина представили проект бюджета на 2023 год.

– По объему доходов есть риски откатиться назад. Есть определенная неопределенность - каждый день приносит важные новости. Но планируем держать планку в 1 трлн, – отметил Алексей Корабельников. – В крайнем случае, будем зажимать расходы, чтобы не превышать допустимый дефицит и выдерживать бюджет сбалансированным. Корректировка точно не коснется соцобъектов и зарплат – откажемся, если понадобится, от части расходов развития. Но на сегодня мы такой пессимистичный сценарий даже не рассматриваем.

При этом на всякий случай резервный фонд на 2023 год заложили в размере 30 млрд рублей. Последствия санкций и пандемию предусмотрели, но «подушка безопасности» пригодится в случае непредвиденных вызовов.

МЕТРО

Ежегодно в развитие подземки из городской казны вкладывают около 30 млрд рублей.

– Ничего нового, планы по строительству метро те же, – отметил вице-губернатор. – Развитие подземки – одно из приоритетных направлений для Петербурга. Если надо будет, увеличим финансирование за счет перераспределения средств и экономии по итогам государственных конкурсов.

ДОРОГИ

На дорожное строительство закладывают «серьезные деньги», причем на самые крупные объекты традиционно привлекают федеральные рубли. В приоритете Широтная магистраль, тактовые электрички на юге города, уличная сеть в районе «Лахта-центра», подъездные дороги к трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка и к туристско-рекреационному кластеру в Кронштадте.

СОЦОБЪЕКТЫ

Они остаются «абсолютным приоритетом». Сады, школы, поликлиники, намеченные к открытию в этом году, обещают ввести в срок. А чтобы еще больше сократить дефицит учреждений, в ход пустили все средства, в том числе федеральную поддержку и концессию.

Часть бюджета-2023 пойдет на новые пожарные депо и станции скорой помощи. Еще часть – на Театр танца Эйфмана и реконструкцию «Мюзик-Холла».

ПАРКОВКИ

По плану, по итогам 2022 года платные парковки принесут бюджету Петербурга 878,6 млн рублей – это только деньги за стоянку, без штрафов. В 2023-ем доход от парковок, с учетом их расширения в центре города, составит 2 млрд рублей.

КАПРЕМОНТ

За 2022 год Фонд капремонта Петербурга рассчитывает пополнить свою копилку на 14-15 млрд рублей за счет взносов жителей домов. При этом ежегодно фонд получает субсидии из бюджета. В 2023-ем ему докинут сверху 6 млрд рублей, еще по столько же запланировали на 2024 и 2025 годы. В основном, бюджетные деньги направляют на лифты – с ними в Петербурге «большой недоремонт». При этом Смольный продолжает изобретать механизмы контроля над целевым и эффективным использованием средств.

ЦЕНЫ ЗА ПРОЕЗД

В проект бюджета заложили повышение тарифов за проезд на общественном транспорте на 8,22 процента – на уровне инфляции. На аналогичном уровне индексируют соцвыплаты.

– Расходы перевозчиков растут даже большими темпами, нежели индексация. А уж если обновление подвижного состава заложить…, – объяснил Корабельников. – Экономически обоснованные тарифы за проезд, если посчитать, будут гораздо выше не то чтобы 60-70 рублей, а всех 140-150.

ЗАРПЛАТЫ И БЕЗРАБОТИЦА

Государственные перевозчики региона жалуются на недобор водителей и машинистов. Сами сотрудники уверяют, что дело отчасти в зарплатах. В бюджет заложили рост, но сколько именно будут получать на местах, зависит от того, как перевозчики распорядятся деньгами.

– Кроме того, средняя зарплата у сотрудников государственных перевозчиков превышает среднюю по городу, – заметил вице-губернатор. – Так что в чем именно причины дефицита кадров, нужно разбираться, учитывая нюансы.

А вот пособия по безработице в бюджет практически не закладывали – основную часть выплачивают из федеральной казны. На сегодня, как сообщают в комитете, в простое находятся 9 тысяч петербуржцев, еще 17 тысяч числятся безработными (это число сохраняется с начала года).

Кстати, по словам Енилиной, несмотря на сложные времена, налоговые отчисления физлиц в бюджет только растут, причем почти по всем отраслям. Снижение из-за санкций наблюдают разве что в финансовом секторе и автопроме.

КОВИД

Заметно расширять финансирование на борьбу с коронавирусом не планируют – «на ковид и так много заложено» уже не первый год. Примечательно, что затрат требует не только дорогостоящее лечение, но и содержание новых стационаров и госпиталей-трансформеров.

– Пандемия сходит на нет, инфекция становится системной, и, думаю, вскоре встанет вопрос о том, что столько коечного фонда нам не нужно, – рассуждает Корабельников. – Тогда можно будет закрывать устаревшие корпуса стационаров и продолжать использовать взамен них новые.

КОНКРЕТНО

Сколько потратят в 2023 году?

1169,9 млрд рублей:

– 426,6 млрд – содержание сети

– 306,1 млрд – социальные программы

– 295,6 млрд – расходы развития

– 141,6 млрд – содержание города

Куда вложатся?

– 22,4% – образование

– 15,2% – соцполитика

– 13,8% – транспорт

– 10,3% – здравоохранение

– 9,6% – дорожное хозяйство

– 9,1% – ЖКХ

– 3,1% – культура

– 2,6% – связь и информатика

– 2,2% – физкультура и спорт

– 11,7% – другое

Адресно-инвестиционная программа на год (входит в бюджет) – 203,8 млрд рублей, +16% к 2022 году:

– 27,5% – дорожное хозяйство

– 16,2% – образование

– 15,9% – транспорт

– 12,9% – ЖКХ

– 7,9% – здравоохранение

– 3,3% – соцполитика

– 2,4% – культура

– 2,0% – физкультура и спорт

– 11,9% – другое