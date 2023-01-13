Теща расчлененного рэпера Энди Картрайта отсудила полмиллиона рублей у следствия за необоснованное дело

Мать и дочь Кохал пока выигрывают в борьбе со следствием. Фото: СОЦСЕТИ

Мать Марины Кохал, вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта, смогла отсудить более полумиллиона рублей у правоохранительной системы России. Елену Кохал обвиняли в пособничестве дочери, которую подозревали в убийстве мужа-музыканта. Женщину задержали, а внука - сына Кохал и Картрайта - изъяли и отправили в приют. Но позднее все обвинения с Елены Кохал были сняты.

- Материалы дела опровергают ее причастность к пособничеству в убийстве, основываясь на этом, следователь прекратил дело, - рассказывал тогда «КП-Петербург» адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

Под следствием Елена Кохал находилась больше года, с октября 2020-го по декабрь 2021-го. Все это время ее делами занимался адвокат. И теперь женщина потребовала от правоохранительных органов, без оснований привлекших ее к уголовному производству, компенсации на услуги юриста.

Дело об убийстве Энди Картрайта не могут завершить уже 2,5 года. Фото: СОЦСЕТИ

- 15.12.2021 года уголовное преследование в отношении Кохал Е.М. было прекращено на основании отсутствия состава преступления. Кохал Е.М. обратилась в суд за возмещением расходов на оказание ей юридической помощи. Суд требования удовлетворил, возместил Кохал Е.М. за счет средств федерального бюджета 545 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что в октябре 2022 года сама Марина Кохал - вдова рэпера - отказалась от суда присяжных. До настоящего момента ее дело не рассмотрено по существу. Обвиняемая в убийстве мужа женщина ждет суда под домашним арестом.

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По словам женщины, теперь следствие идет по самому жесткому пути расследования (подробности)