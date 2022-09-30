Нужны танкисты, водители и артиллеристы. В Петербурге нужно мобилизовать еще 70 процентов мужчин от задачи Минобороны

Военком Петербурга ответил на главные вопросы о частичной мобилизации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Военный комиссариат Петербурга ответил на самые актуальные вопросы о частичной мобилизации, стартовавшей девять дней назад. Пусть в городе и работает горячая линия 122 для резервистов, но из соцсетей никуда не делись сбивающие с толку фейки о призыве. Да и в редакцию «КП-Петербург» ежедневно поступают жалобы с просьбой проверить законность мобилизации. Заместитель военкома Петербурга Ильфат Абзалов разъяснил ситуацию.

ПОРТРЕТ МОБИЛИЗОВАННОГО

По словам полковника Абзалова, призыву на мобилизацию подлежат только те петербуржцы, у кого есть востребованная военная специальность, а также опыт службы и участие в боевых действиях. Берут только здоровых, с категорией «А» и «Б». Самые востребованные специальности: танкисты, артиллеристы, механики-водители. Кроме этого мобилизуют действительно только тех, кто имеет первую категорию запаса. Но есть нюанс.

- Для территориальной обороны могут привлечь из запаса граждан со второй и третьей категорией запаса в возрасте до 50 лет, – уточнил Ильфат Абзалов.

Медкомиссии при мобилизации не проводят. Фото: Олег ЗОЛОТО

КТО ВРУЧАЕТ ПОВЕСТКУ И ЧТО В НЕЙ

На явку в военкомат после получения повестки дается три дня.

- Повестку на мобилизацию должны выдавать только сотрудники военкомата или уполномоченные лица, например, полиция. В повестке должна быть печать и подпись военного комиссара. На обратной стороне мобилизационного предписания содержится исчерпывающая информация о том, что необходимо принести на призывной пункт: документы, предметы личной гигиены, туалетные принадлежности. Докупать обмундирование вроде бронежилета не нужно. В случае нехватки каких-то вещей на выручку придет администрация города, - рассказывает полковник.

В Петербурге повестки выдали восьми тысячам мужчин. В рамках мобилизации призвано 30 процентов резервистов от установленного Минобороны задания.

В первую очередь призывают людей с первой категорией запаса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО ГРОЗИТ УКЛОНИСТАМ

За уклонение от призыва на службу может грозить все, что написано в статье 328 УК РФ. А там сказано о штрафе до 200 тысяч рублей, принудительных работах на срок до двух лет, аресте до шести месяцев или лишении свободы на срок до двух лет. При этом заместитель военкома Петербурга не сказал ничего о статье 21.5 КоАП РФ, по которой за неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

НЕЗАКОННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Пока что в Петербурге официально зафиксировали восемь случаев незаконной мобилизации. Этих мужчин вернули домой. Военком приносит извинения и сетует, что мобилизации в стране не было давно, так что не все проходит гладко.

- Со всеми ошибками мы разбираемся индивидуально и устраняем. Например, родственники одного мужчины жаловались, что у него четверо детей, но только трое из них – его собственные. Мы учли человеческий фактор и вернули человека. Еще был случай. Призвали мужчину с мамой на иждивении. По закону у нее был еще брат родной, который мог бы присмотреть за ней. Но мы отнеслись по-человечески и вернули резервиста домой, - говорит Ильфат Абзалов.

Число "забронированных" от мобилизации петербуржцев не разглашают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

- Если вам пришла повестка на мобилизацию, и вы считаете ее незаконной, то ничего не бойтесь. Обязательно придите в военкомат и задайте там все вопросы. С собой возьмите все подтверждающие документы. Например, от студентов требуют справку из университета. Мы оперативно рассматриваем жалобы, приносим извинения. Часто в военкомате попросту отсутствует актуальная информация о человеке, отсюда и ошибочные повестки.

Как ранее писала «КП-Петербург», военный юрист советует жаловаться не только в военкомат, но и в военную прокуратуру и Минобороны, если человека уже мобилизовали, но он убежден в незаконности этого.

О ТЕХ, КТО «ЗАБРОНИРОВАН»

По словам Абзалова, забронированным сотрудникам системообразующих предприятий не должна прийти повестка. В данном случае не нужно даже носить с собой подтверждающие справки.

- Если же повестка придет, надо явиться в военкомат и уточнить данные. Доказать, что человек под «бронью». Эти люди у нас содержаться в отдельной картотеке. Минобороны согласовывает список и помогает нам узнать о таких людях. Но раскрывать их численность мы не будем, - подчеркнул замвоенкома.

Повестки на мобилизацию пришли восьми тысячам мужчин из Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БУДУЩЕЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Ильфат Абзалов заверил, что никто из мобилизованных в Петербурге еще не участвует в боевых действиях. Он опроверг слухи о том, что некоторые резервисты уже сражаются на границе с Белгородом.

- Петербург имеет задание – часть мобилизованных людей отправляют на доукомплектацию воинских частей, остальные резервисты формируют ряд новых воинских частей, для территориальной обороны города, - отметил Абзалов.

КАК ОБЩАТЬСЯ С РОДНЫМИ

- После завершения боевой подготовки всем мобилизованным дают возможность выйти на связь с родственниками. Некоторые части даже организуют личные встречи, – уточняет Ильфат Абзалов. – Главное, чтобы встречи не мешали службе. Если не получается связаться с близким человеком в воинской части, то это нонсенс. Всем должны предоставить связь с родными.

При этом полковник напомнил, что запрещено брать с собой в воинскую часть смартфон. Звонить родным и близким можно только по кнопочному телефону.

КСТАТИ

При частичной мобилизации в военкоматах Петербурга не проводят медкомиссии. По словам Ильфата Абзалова, этого просто не предусмотрено.

- При мобилизации мы проводим только обычный медицинский осмотр. Врач посмотрит гражданина в военкомате. Если мобилизованный ранее не предоставил в военкомат новые документы по здоровью, то нужно принести их и подтвердить наличие болезней или другие отклонения по здоровью. По итогу осмотра врач примет решение – идет человек либо на дополнительное обследование с отсрочкой, либо на мобилизацию, – рассказал заместитель военного комиссара.

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