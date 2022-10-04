Британец, бросивший семью ради беженки, отправил ее обратно на Украину. Но теперь за ней ухаживает английский миллионер

Тони отправил Софию на Украину

Финита ля комедия. Так можно было бы сказать об отношениях 22-летней украинской беженки Софии Каркадым и 30-летнего британца Тони Гарнетт, которого красавица из Киева увела из семьи за 10 дней. В последнее время эта пара по числу новостей и популярности в Англии могла конкурировать даже с королевской семьей. За их отношениями, кажется, следил каждый. Все начиналось, как в мелодрамах. Тони влюбился в Софию с первых минут знакомства. Вскоре он громко хлопнул дверью, бросив свою Лорну и двоих детей. София и Тони хвастались, что мечтают о свадьбе и судились с Лорной. Британец даже написал песню для беженки, в которой заявил, что ни о чем не жалеет.

Но недавно их отношения дали трещину. Тони заявил, что беженка много пьет, агрессивная и бросается с ножом. Из-за этого он дважды отправил ее под арест, в полицейском участке София провела в общей сложности 48 часов. В ответ на это сама Каркадым призналась «Комсомолке», что все это время ее британский принц был в депрессии, что не может видеть детей. Да и родители Тони были резко против нее. Пара рассталась. И вот они решили поставить точку – София возвращается на Украину. Впрочем, пара и на этом заработала много денег. Британец проводил Софию в аэропорт под вспышки фотоаппаратов. Перед вылетом они даже обнялись, чтобы попозировать для СМИ.

Тони говорил, что не жалеет, что бросил детей

- Последние пять месяцев с тех пор, как я ушел от Лорны и детей, были совершенно сумасшедшими, настоящими американскими горками. В какой-то момент я думал, что собираюсь жениться на Софии, но все пошло не так из-за ее пьянства. Я думаю, что подсознательно она тоже скучала по своей семье. Если она вернется и заведет с кем-то новые отношения, я буду в порядке. Но она должна отказаться от надежды на то, что мы снова станем парой. Этого просто не произойдет, - признался британским СМИ Тони после отлета Софии.

Но все оказалось не так просто, как пара представила британским таблоидам. Уже будучи на Украине, София рассказала, что теперь нам ждать от их любовного сериала.

Тони отправил Софию под арест Фото: СОЦСЕТИ

- Я вернулась в Украину на две недели, - призналась София «КП». – Сейчас пересекаю границу. Тони на самом деле мне продлил визу от своего имени. Так что, я думаю, что все очевидно. В Украину я полетела, чтобы дать ему время и увидеть свою семью. Здесь я проведу две недели. Тони увидит своих детей, он подлизал одно место своей Лорне интервью после нашего расставания. А я буду отдыхать, достало меня это все. Но я обязательно вернусь. Родные меня рады видеть. А с Тони мы в обиде друг на друга. Поэтому нам и нужно пару недель, чтобы мы соскучились. И все у нас пройдет.

София уверена, что через две недели она вернется к Тони. Но сейчас ей, после всех скандалов в СМИ, пишут мужчины со всего мира. Среди них есть даже миллионеры.

- Кучу всяких писало. Даже на Мальдивы звали. Миллионер предлагал жить с ним в Лондоне. Он недвижимостью занимается. Но мне шо? – вопрошает беженка с украинским акцентом.

Сейчас София уже на Украине. Вскоре она вернется в Британию. А сам Тони пока остался жить с другими беженцами, которых приютил в своем доме. Среди них – девушка и парень. Но он обещает пока не начинать новых отношений.

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