Дневник украинской беженки, которую бросил британец: «Полиция в Англии относится к беженцам, как к наркоманам»

Тони ушел к беженке, но потом бросил ее Фото: архив героев публикации

22-летняя София Каркадым прославилась на весь мир как украинская беженка, которая за 10 дней увела британца из семьи. Девушка из Киева поселилась в доме Гарнетт и быстро обаяла главу семейства Тони. Влюбившись в Софию, он бросил свою гражданскую жену Лорну и двоих детей. После чего в Британии разразился жуткий скандал. София и Тони пять месяцев не сходили с первых полос местных таблоидов, на чем они хорошо заработали.

Но недавно эта эпопея завершилась. Тони обвинил Софию в пьянстве и нападении с ножом, после чего украинку арестовали на 48 часов. Точкой в этой мелодраме стало возвращение Софии на Украину. Все происходило под вспышки камер. Тони пришел проводить экс-возлюбленную и на прощание обнял, после чего заявил газетам, что никогда больше не будет с ней вместе. Сейчас София уже дома. Эксклюзивно для «КП» Каркадым написала дневник, в котором рассказала, что она пережила за эти пять месяцев, какова изнанка Великобритании, как там относятся к беженцам и почему роман с Тони еще для нее не закончен.

О ЖИЗНИ В БРИТАНИИ

В Британии на самом деле очень тяжело жить. Медицина там не такая, как у нас. К доктору просто так там не попадешь. Чтобы тебя приняли, должно быть что-то серьезное. А рядовое - максимум через неделю попадешь, с простудой на врача вообще не рассчитывай. Просто сидишь дома и лечишься.

Поначалу Тони и София были счастливы Фото: архив героев публикации

Система образования там тоже другая. Надо пройти 8-месячный курс, чтобы доказать, что у тебя среднее образование. Там большая бюрократия во всем. В любом месте, куда ты обращаешься, нужно пройти кучу регистраций, сдать кучу документов и ждать два месяца. Для всего этого еще нужно иметь адрес, чтобы тебе туда приходили письма, ты не можешь жить в отеле.

О РАБОТЕ В БРИТАНИИ

Работы там меньше. В ресторан еще можно устроиться. Но что-то посерьезнее - это надо ехать в Манчестер или Лондон. При этом в Британии все дорого, в некоторых районах люди просто выживают. Парковка в аэропорту стоит 20 фунтов за час, это чисто к примеру. Зарплаты там не намного выше. В моем районе, где я жила, люди получали в среднем 2 тысячи фунтов (137 тысяч рублей). И это считается хорошей работой.

Официантом там ты можешь устроиться за 10 фунтов в час. Это примерно 1,6 тысяча фунтов (109 тысяч рублей) в месяц. Но половину денег ты потратишь на проезд и еду, а еще 700 фунтов - аренда. Но если ты приезжаешь с семьей, надо иметь 1-2 тысячи фунтов для аренды дома с коммунальными платежами.

Лорна и Тони помирились Фото: архив героев публикации

Стоимость жизни дорогая, не все это вывозят морально. Многие бедные, они выживают. Они сами недовольны тем, что сейчас имеют. Я бы не сказала, что у них там жизнь лучше. У многих нет денег на еду. Они бы с радостью поехали в Украину сами.

ЖИЛЬЕ В БРИТАНИИ

Не надо рассчитывать, что государство тебе поможет. Если ты там лишаешься жилья, тебя поселят в такое место, что туда зайти страшно. При этом на поиск жилья ты можешь потратить месяц. Иностранцам там тяжелее снимать жилье, потому что арендодатель перед выселением тебе должен предоставить два месяца. Поэтому местные боятся сдавать дом или квартиру кому попало. Для них это морока. Нужно будет для выселения идти в суд, платить еще две тысячи фунтов.

О БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ

В плане безопасности жизнь там тоже не очень. В городе процентов 50 районы, в которые лучше вообще не заходить. У нас есть наркоманы, гопники, но мы тут у себя все равно в безопасности. А там разгуливают и с пистолетами, и с ножами. Все дело в том, что там много переселенцев. В том же Пакистане нормально пырнуть ножом человека и эти люди едут в Британию.

Тони утверждал, что не жалеет о своем выборе Фото: архив героев публикации

Мы когда с Тони поругались, мне писали «Приезжай ко мне». Но меня все предупреждали, чтобы я не рисковала. Могут изнасиловать. Были случаи, что брали в рабство.

«ПЕРЕД ПОЛИЦЕЙ У ТЕБЯ НЕТ ПРАВ»

С полицией там очень аккуратно надо быть. Меня арестовали в первый раз за 20 сообщений, которые я написала Тони. Полиция назвала это преследованием. Они прочитали нашу переписку и сказали, что это харассмент. Я отказалась с ними разговаривать, сказала: «Вы кто такие вообще? Я с Тони разберусь без вас». И меня арестовали. А второй раз арестовали, когда соседи-стукачи вызвали полицию, сняли видео, что я пришла к нему, и продали это все в газету.

Я была в одиночной камере. Полицейские должны были уведомить моих родственников. Но они мне сказали: «Мы в Украину не звоним». Я говорю: «Что?!» А они воспользовались тем, что я не имею понятия, какие у них правила, тем, что я в другой стране. Делали то, что хотели.

Такой пост Тони выставил после отъезда Софии Фото: СОЦСЕТИ

Полиция к иностранцам и беженцам там относится ужасно. Им неважно, беженец ли ты, девушка, наркоман или кто. Полицейские мне в первый день ни еды, ни воды не дали. Я по два часа просила стакан воды. Они обязаны были дать, но они понимают, что им ничего не будет за это.

«УВАЖЕНИЯ К БЕЖЕНЦАМ ТАМ НЕТ»

Люди в целом там манерные, уважения к тебе не имеют. Могут сделать вид, что да, они за Украину, готовы помогать. Но когда у тебя реальная проблема, от них ничего не дождешься. Они вежливо будут говорить, кивать: «Я тебя понимаю, как тебя жаль, но ничем помочь не могу».

И не имеет значения, что ты беженец. Они только себя любят и все. Такая нация. У беженцев там нет никаких привилегий.

«В ОТНОШЕНИЯХ БРИТАНЦАМ НЕ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ»

В отношениях с британцами надо быть осторожными. Ты никогда не знаешь, что от них ожидать. Не угодишь или будешь не в их интересах, они могут воспользоваться системой государства, той же полицией, и уберут тебя со своей дороги. Они жестокие. И это не только мое мнение. Я общалась с девочкой из России, она там давно живет. Она мне сказала, что нужно быть с ними очень аккуратной. Они могут спокойно выбросить тебя на улицу.

Там люди так и делали. Они брали беженцев домой за 350 фунтов от государства. А когда не получали денег, просто выбрасывают беженцев. Были такие ситуации, что и полиция приезжала, забирала беженцев.

София сейчас на Украине Фото: СОЦСЕТИ

Даже если ты в браке с британцем и собираешься рожать ребенка, тебе лучше подождать 6 лет, когда тебе дадут гражданство. Иначе у тебя ребенка могут просто забрать. Твой ребенок и муж будут граждане, и государство будет на их стороне, а не на стороне женщины из другой страны.

Я не доверяю никому в этой стране. У них там патриархат, если честно. Женщины сидят дома с детьми. Есть какие-то феминистки, но большинство вот так – сидят дома.

«ТОНИ ТЕПЕРЬ ПРИМЕР МУЖЧИНЫ»

Сам же Тони никогда меня не оскорблял. Единственное, его пренебрежение меня оскорбляло. Он достаточно эгоистичный человек. Обвинил меня в том, что я пила. Но у него травма: мама - алкоголик. Он против любого алкоголя.

Все газеты теперь с ним хотят разговаривать. Он пример мужчины XXI века для них: бросил одну, бросил другую. Такие дерзкие, которые не переживают ни о чем, там ценятся. За каждое интервью он получает по 1-2 тысячи фунтов. Газеты борются между собой, чтобы взять у него интервью, это комедия. Журналисты в мусорке уже даже рылись. И он будет с ними судиться за неправомерное вмешательство. Они за отказ от суда уже предлагали ему 20 тысяч фунтов.

Теперь Тони собирается на телевидении работать. Но это будет уже его карьера, а не история его личной жизни. Перед Лорной он извинился. Записал видео ради приличия. Она подумала, что он возвращается. Но он сказал: «Нет, дорогая». Она была в депрессии. Но как родители детей они продолжают общаться.

Тони после отъезда Софии встретился с детьми Фото: СОЦСЕТИ

У него карьера процветает на фоне двух брошенных дам. Ему теперь столько девушек пишет. Скидывают интимные фотографии. Предлагают заплатить за секс. Ему даже предлагают завести свой профиль в «онлифанс» (сервис, где подписчики платят за откровенные фото).

«Я ЕГО ВЕРНУ!»

Я же сейчас хочу на стрижку пойти, маникюр, педикюр. В Англии можно потратить 100 фунтов (6-7 тысяч рублей. – Прим.ред.) и тебе сделают позорище. Хочу привести себя в порядок, выглядеть хорошо. Пойти в зал потерять пару килограммов. В Британии же вся готовая еда. Я не готовила, у нас обостренная ситуация была из-за детей последние месяцы. Но сейчас он выиграл суд, он может два раза в неделю видеть детей. Эта проблема больше не будет нас задевать. И он сказал, что скучает по мне!

Меня в Украине теперь узнают. Но я с ним буду жить в Англии. Билеты назад у меня есть уже. Я жду биометрию для визы. Мы пытаемся все с нуля построить. Надо время, чтобы у нас все устаканилось. Чувства у нас есть. Надеемся, что все будет нормально. Свадьбу нашу можете ждать. Думаете, я его отпущу что ли? Нет, наши женщины другие. Это бы англичанка, может, уже забила на него. Но не я!

P.S. Мнение героини может не совпадать с позицией редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украинская беженка, которая увела британца из семьи: «Тони выгнал меня из дома на улицу без еды. Он вернется к своей Лорне»

Брошенная украинская беженка, разбившая семью британца, собирается вернуться назад в Киев (подробности)

Британец, бросивший семью ради беженки, отправил ее обратно на Украину. Но теперь за ней ухаживает английский миллионер

За беженкой, которая увела британца из семьи, стал ухаживать английский миллионер (подробности)