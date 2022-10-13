«Девочка показала, что делали с ее мамой»: Убитую в Германии россиянку могли расчленить на глазах ее пятилетней дочери

Мужчина угрожал жене расправиться с ней в стиле историка Соколова ФОТО: соцсети

В деле об убийстве петербурженки в Германии становится все больше странностей, с которыми предстоит разобраться полиции. Напомним, что тело 32-летней Екатерины Бауманн нашли расчлененным в чемодане на берегу реки Везер спустя месяц после пропажи девушки. По подозрению в убийстве задержали ее мужа Карла (прим. Ред., - имена изменены), а 5-летнюю дочь отдали органам опеки. Но во время последнего судебного заседания, 12 октября, в убийстве Кати неожиданно призналась мать Карла – уважаемый в Германии ученый-исследователь.

Следствию она поведала историю о том, как разгоряченная невестка начала кидаться на нее с ножом. Защищаясь, женщина, якобы, ее задушила. И все бы ничего, но с собранными против Карла уликами версия женщины никак не совпадает. Рассказываем, как немец стал подражателем профессора Соколова, с помощью чего планировал избавиться от трупа, и почему мать неожиданно встала на его защиту.

В семье и раньше были скандалы, заканчивающиеся полицией ФОТО: соцсети

«КАКАЯ КИСЛОТА РАСТВОРЯЕТ МЯСО?»

О том, что убийство супруги Карл спланировал заранее, «КП-Петербург» уже рассказывала, когда эта информация только появилась в материалах дела. Тогда следствие установило, что с помощью приготовленного глинтвейна, рецепты которого он искал в Интернете, мужчина смог дать жене большую дозу снотворного. Когда та уснула, он принялся ее душить. Теперь же стало известно, как Карл собирался избавиться от тела.

- Эксперты еще раз проверили его телефон. Он все очень профессионально подчистил – историю поиска, сообщения, фотографии. Но восстановить удалось. Все понятно по поисковым запросам в Интернете, - рассказала «КП-Петербург» мать убитой девушки Светлана Болгова.

А запросы там примерно следующие: «Какая кислота растворяет мясо? Сколько литров кислоты нужно, чтобы наполнить ванную? Какая доза снотворного смертельна?». Такая история поиска в браузере приличного семьянина наводит на определенные мысли, но тело Кати растворено в кислоте все-таки не было. Почему же?

Тело девушки нашли на берегу реки ФОТО: соцсети

ПОДРАЖАТЕЛЬ ИСТОРИКА СОКОЛОВА

- Катя не раз обращалась в полицию из-за домашнего насилия. В последний раз, когда ее попросили забрать заявление, дочь сказала им: «Я же из Петербурга. Мы вместе читали расследование про историка Соколова, расчленившего девушку. Во время ссоры Карл сказал, что тоже может отправить меня в реку», - вспоминает мать убитой в разговоре с «КП-Петербург».

Мимолетная угроза оказалась вполне реальной, ведь тело девушки действительно нашли в местной реке.

- Он оказался подражателем Соколова, очень много сходств в этих делах. Тоже убил, расчленил, выбросил в реку. Историк обвинял свою жертву в изменах, тут было все то же самое. Карл даже пытался доказать, что Катя ему изменяет, подделав интимные фотографии. Есть свидетель, которого он об этом просил, - говорит Светлана. – Плюс эти странные перчатки на ее руках…

Во время убийства в доме находилась и 5-летня дочь супругов ФОТО: соцсети

Да, руки девушки на момент обнаружения изувеченного тела, действительно были в резиновых перчатках. Эту загадку следователи не могут разгадать до сих пор, ведь известно, что девушка во время смерти спала после того, как уложила дочку.

- Она даже уборку по дому проводила без перчаток, да и посуду тоже голыми руками мыла, зачем она могла их надеть? Это вообще непонятно. На всех фотографиях Соколова с суда он в перчатках, ведь был коронавирус. Возможно, Карл решил надеть их на Катю, сделав отсылку, - предполагает Болгова.

«С ТЕЛОМ РАБОТАЛ МЯСНИК»

Если это действительно так, то Карлу удалось даже превзойти Соколова. Немецкая полиция удивилась тому, как аккуратно было расчленено тело девушки, назвав убийцу профессионалом.

- Они даже делали запрос в институт, где Карл учился на направлении пищевой промышленности. Полиция спрашивала, не проходил ли он практику где-то на мясном предприятии, потому что с телом будто работал настоящий мясник. Информация не подтвердилась, но в доме нашли книгу по анатомии, - уточнила «КП-Петербург» мать убитой.

Мама Карла - уважаемый в Германии ученый - призналась в убийстве невестки ФОТО: соцсети

После всех собранных доказательств заявление матери Карла о том, что именно она расправилась с невесткой, стало обескураживающим. Даже время смерти девушки не совпадает со временем, когда женщина, предположительно, оказалась в доме. До последнего заседания мать Карла и вовсе отрицала тот факт, что приезжала к сыну в роковую ночь.

- По одной из версий, мать Карла сделала это заявление, потому что начала говорить 6-летняя дочь пары. В момент убийства девочка находилась в доме, но во время первого допроса она плохо говорила по-немецки, а говорить на русском ей запрещали. Сейчас же она мешает сразу два языка, но начинает понемногу затрагивать эту тему. С сентября девочка начала делиться с няней тем, что видела в ту ночь. Она даже показывает, как отрезали – на шее, на предплечье. Присниться ей такое не могло, - рассказал источник «КП-Петербург».

Вспоминать о страшной ночи начала дочь супругов ФОТО: соцсети

Следствие должно было провести еще один допрос ребенка, но неожиданное признание свекрови убитой все перевернуло. До следующего заседания, которое назначено на начало ноября, им предстоит разобраться в правдивости сказанных матерью Карла слов. Под арестом все еще находится муж убитой.

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