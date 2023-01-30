«Нанес 100 ударов ножом, отрезал язык и съел»: в Петербурге будут судить каннибала, совершившего два убийства

Дело об убийстве в парке "Сосновка" и выпавшем из багажника трупе дошло до суда. Фото: СОЦСЕТИ

В петербургском управлении СК завершили расследование громкого дела о двух жестоких убийствах и каннибализме. В употреблении в пищу человечины обвиняли одного из трех фигурантов.

- По версии следствия, в ночь с 26 на 27 сентября 2020 года 24-летний обвиняемый в парке «Сосновка» напал на ранее не знакомого местного жителя, которому нанес не менее 100 ударов ножом. После чего отрезал часть его языка, которую впоследствии употребил в пищу, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу.

После убийства преступник засунул тело в дренажную трубу в канаве, где через некоторое время труп обнаружили гулявшие в парке «собачники». Однако установить подозреваемого на тот момент не удалось. К раскрытию дела привел другой труп…выпавший из багажника машины на трассе «Сортавала», она же Новоприозерское шоссе.

- 20 ноября 2021 года подозреваемый, с другим обвиняемым, в гаражном боксе на Лабораторной улице, жестоко избили автослесаря, после чего нанесли ему не менее 20 ударов ножом, - отмечают следователи.

После убийства приятели позвонили знакомому и попросили того приехать на машине. Друг согласился. Труп убитого автослесаря преступники положили в багажник автомобиля, прихватили лопату и поехали за город.

Но им не повезло. В дороге они попали в ДТП. От удара труп выпал из машины на дорогу. А струсившие подельники рванули в лес, бросив машину. Но вскоре их нашли. И уже на допросе один из задержанным внезапно признался в том, что убил человека в парке «Сосновка», а его язык потом пожарил дома на сковородке. Только зря, так как язык оказался невкусным.

Теперь эту пеструю компанию будут судить по целому букету статей, в том числе за убийство и укрывательство особо тяжкого преступления.

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