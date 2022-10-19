Еще одну часть тела расчлененной россиянки нашли в Германии после жуткого признания ее немецкой свекрови

У пары осталась маленькая дочь ФОТО: соцсети

Убийство петербурженки Екатерины Бауманн в Германии обрастает новыми жуткими подробностями. Напомним, что тело женщины нашли в начале марта 2022 года расчлененным в чемодане на берегу реки Везер в городе Бремерхафен после месяца непрекращающихся поисков. По делу об убийстве тут же арестовали мужа Кати, но на последнем заседании суда с неожиданной исповедью выступила его мать - уважаемый в Германии ученый.

Женщина заявила, что сама задушила и расчленила невестку. Как оказалось, это далеко не все, чем она поделилась со следствием. Свекровь указала место, где якобы можно найти еще одну часть тела убитой. Полиция пошла проверять показания и... они подтвердились.

В убийстве призналась свекровь девушки - известный в Германии ученый ФОТО: соцсети

- В притоке реки Везер нашли еще одну часть тела Кати. В чемодане не хватало бедра, очевидно, что это оно. На суде свекровь рассказала, что они его отдельно упаковали - перемотали пленкой и сбросили вместе с утяжелителями, - делится жуткими подробностями с "КП-Петербург" мать убитой Светлана Болгова. - Нам было так тяжело перевезти прах дочери из Германии в Россию, чтобы похоронить ее в родном Петербурге. В эти выходные мы только закончили с обустройством могилы. Неужели теперь все заново?

В убийстве все еще подозревается муж Кати ФОТО: соцсети

Экспертиза еще не подтвердила, что найденные останки принадлежали Екатерина Бауманн, но сомнения в этом крайне малы, так как место матерью подозреваемого было указано верно. При этом женщина до сих пор находится на свободе, чтобы ее арестовать необходимо подтвердить подлинность признания. Этим сейчас занимается полиция.

Отметим, что у пары осталась 6-летняя дочь, которую сейчас забрали немецкие органы опеки. По данным источника "КП-Петербург", девочка только недавно начала рассказывать нянечкам о том, что видела в ту роковую ночь. По одной из версий, маму могли расчленять прямо на ее глазах.

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