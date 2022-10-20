«За идеальной семьей скрывались измены, долги и алкоголизм»: Почему отец взял в заложники и чуть не убил своего 9-летнего сына в Кудрово

Пьяный слесарь похитил и чуть не зарезал девятилетнего сына в Кудрово. Фото: СОЦСЕТИ

- Я порежу сына, приведите ко мне жену! – кричал по телефону родственникам 38-летний слесарь Никита (имена героев истории изменены – Прим.ред.), взявший девятилетнего сына в заложники в одной из многоэтажек Кудрово в Ленобласти.

Пьяный мужчина трижды ударил мальчика ножом. Чтобы освободить ребенка, спецназ взял штурмом его квартиру. Сейчас Никита в СИЗО, а его сын в реанимации. Родные и близкие семьи пересматривают в соцсетях фотографии счастливых папы, мамы и детей и не могут понять, в какой момент их идиллия разрушилась.

Близкие семьи говорят. что Никита и Света жили душа в душу до того ,как он начал подозревать ее в изменах. Фото: СОЦСЕТИ

«ХВАЛИЛА МУЖА»

Никита и Света родом из Иркутской области, жили вместе около 15 лет. Поженились, воспитывали двоих детей. Сын ходит в начальную школу, а дочка в детсад. В соцсетях пара часто выкладывала снимки с прогулок – вот отец и сын катаются на скейтборде, а вот вся семья отдыхает на пикнике. Знакомые семьи утверждают, что ничто не предвещало беды.

- Никита не пил. Трудился на двух работах: слесарем на заводе и доставщиком продуктов. Все деньги шли в семью, жили они безбедно. Света была домработницей, ухаживала за детьми. Пыталась пройти курсы по косметологии, но не работала. Хвалила мужа – верный, помогал ей, - рассказали «КП-Петербург» знакомые пары.

Пара была вместе около 15 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Но летом пара рассталась из-за ревности. Соседи семьи поделились, что слышали, как они ругались, как плакал их ребенок. Светлана с детьми переехала жить к маме в дом напротив. А мужчина остался один. Временами громко включал музыку после полуночи, но не более того. Никита стал уходить в запои.

«ПЕРЕСЫЛАЕТ ГОЛЫЕ ФОТО»

- Выпивал беспробудно. Практически не ел, похудел в два раза. Брал больничные, чтобы с работы не уволили, а потом продлевал их. Никто не мог его отговорить, а он жаловался на жену, мол, она ему изменяла. Поэтому они и разбежались, – утверждает источник «КП-Петербург». – Он говорит: «Однажды я встретил Свету в Кудрово. Подошел к ней, хотел поговорить. А она ждала какого-то мужика. Я видел, как она пересылает ему свои голые фотографии».

Светлана не признавалась друзьям и близким, действительно ли она изменила мужу: "Это мое дело". Фото: СОЦСЕТИ

Пока жена устраивала новую личную жизнь, муж разрушал свою. По данным «КП-Петербург», Никита накопил около 1,2 миллиона рублей долгов. Судебные приставы разыскивали его за просрочку платежа по кредитам и за коммуналку.

- Но он и не скрывался, просто продолжал в одиночку пить. На на него находили мысли - уехать на вахту, а квартиру переписать на сына, – делится источник «КП-Петербург». – Но в итоге сами видите, какой «подарок» он приготовил ребенку.

Мужчина больше двух месяцев жил в одиночестве и пил. Фото: СОЦСЕТИ

НЕ СЛУШАЛ ДАЖЕ РОДИТЕЛЕЙ

Утром 19 октября пьяный отец подкараулил сына у школы и потащил его к себе в квартиру. Там он трижды ударил мальчика ножом в шею и начал названивать всем близким.

- И родители, и другие родные уговаривали его отпустить сына и просили успокоиться. Но он в трубку орал: «Пусть жена идет сюда!». Но никто не верил, все думали, что он просто в белой горячке. Но Света первой прибежала к квартире и вызвала полицию, - вспоминает источник.

Мужчина не смог объяснить, почему он чуть не убил сына. Фото: СОЦСЕТИ

Дальше спецназ ворвался в дом и обезвредил отца. Ребенка срочно госпитализировали.

- Я узнал, что она, грубо говоря, с каждым (изменяет – прим.ред.), кто ко мне придет. Они говорили мне, я не верил. До последнего тянул. Вот и все, - пробубнил мужчина, так и не объяснив, зачем он чуть не убил сына.

Мужчина задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Следствие будет добиваться его ареста. Тем временем мальчику провели операцию, он находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

ОФИЦИАЛЬНО

Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова

- Семья не стояла на профилактических учетах. Ни в комиссии по делам несовершеннолетних Всеволожского района, ни в полиции. В школе ребенка характеризуют положительно. Мама общается с классным руководителем, интересуется успеваемостью ребенка, посещает родительские собрания. Мама ранее не обращалась в наш аппарат, но если ей потребуется, мы окажем всю необходимую психологическую и юридическую помощь. Что касается лишения родительских прав отца, то, конечно, это должно произойти. Но все в руках матери, которая должна обратиться в суд с соответствующим иском.

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