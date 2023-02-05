«Много не пейте»: Григорий Лепс впервые вернулся в Петербург после драки и раскаялся

Григорий Лепс признался, что у него еще болит рука после драки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Григорий Лепс впервые приехал в Петербург после скандальной драки, устроенной в декабре прошлого года одном из баров после не менее скандального сольного концерта. На этот раз Лепс выступал в «сборной солянке» на «Золотом граммофоне». Ведущим церемонии был Николай Басков, с которым Лепс разоткровенничался, а после дал пару советов со сцены зрителям.

- Что я могу сказать по-стариковски. Много не пейте, ребята. Нам с Николаем это не очень помогает. У него нога болит, у меня - рука, - иронично заявил певец.

Григорий еще придерживает руку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сам Басков подколол Лепса насчет последних событий.

- Ну ты еще не старик. Можешь, когда хочешь. Мы все в новостях видели, - пошутил «Золотой голос России». - Главное, будь здоров. Мы тебя обожаем.

Певец дал несколько советов молодежи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что декабрьская драка между посетителем петербургского бара и певцом произошла из-за отказа первого играть на деньги. Якобы Лепс предложил поставить на кон 10 тысяч долларов, мужчина ответил отказом и все завертелось...

Потом оппоненты вышли на улицу, где начался разговор на повышенных тонах, Лепс пару раз успел приложить петербуржца, а затем того «вырубила» охрана певца. По факту драки было возбуждено уголовное дело, но спустя некоторое время оно закончилось примирением с выплатой компенсации пострадавшему.

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