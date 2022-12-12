«Извинился и заплатил»: Григорий Лепс помирился с посетителем бара, которого избил в Петербурге

Полиция прекратила уголовное дело о драке Григория Лепса в баре в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Чуть больше недели прошло с момента резонансной поездки Григория Лепса в Петербург, где он досрочно закончил концерт, швырнув микрофон на сцену, а после подрался с посетителем бара на Московском проспекте. В потасовке пострадал 39-летний офисный работник Дмитрий, который играл в нарды в заведении. По его словам, в какой-то момент известный певец предложил ему сыграть на 10 тысяч долларов. Дмитрий с Лепсом начали выяснять отношения на улице.

Сначала охрана сдерживала Лепса, но он все равно вырвался и накостылял посетителю бара. Фото: СОЦСЕТИ

Через день Дмитрий со сломанным носом отправился в полицию, чтобы написать заявление. По факту его травм возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Всю неделю, пока скандальную историю смаковали в СМИ, сам Григорий Лепс хранил молчание. В понедельник пострадавший должен был пройти процедуру опознания в полицейском отделе – указать, кто конкретно его бил. Очевидно, что в списке был сам Лепс, но внезапно в деле произошел неожиданный поворот.

- 12 декабря мы подали заявление о прекращении уголовного дела в отношении Григория Лепса и Владимира Урюпина (директора продюсерского центра певца – прим.ред.). Они примирились с потерпевшим и полностью возместили моральный и материальный вред. Дмитрий принял извинения и больше не имеет претензий, - рассказал «КП-Петербург» адвокат избитого петербуржца Евгений Хейфец.

Однако сумма компенсации морального вреда остается тайной. Защитник Дмитрия так и не раскрыл, сколько Лепс заплатил. Сам Григорий ни в своих соцсетях, ни на выступлениях никак не комментировал инцидент, хотя его не раз замечали на публике с разбитыми после драки кулаками. Сейчас пострадавшие просят прекратить дело з-за примирения сторон.

К слову, в худшем случае Лепсу грозило до двух лет лишения свободы, если бы уголовное дело не прекратили.

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