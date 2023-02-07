АвтоВАЗ завершил сделку по покупке бывшего завода Nissan в Петербурге

Петербургский завод окончательно стал собственностью АвтоВАЗа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский завод Nissan официально перешел в собственность АвтоВАЗа. Тольяттинский автогигант объявил о завершении сделки по покупке предприятия у Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ»), который был промежуточным владельцем, получившим завод за символическую плату в один рубль. Теперь предприятие вновь сменило собственника.

- АО «АВТОВАЗ» приобрело долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в размере 99% по цене один евро. Заключенная сделка сохраняет возможность для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение шести лет, - говорится в сообщении пресс-службы российского автопроизводителя.

На данный момент принято решение, что петербургское предприятие станет обособленной площадкой АвтоВАЗа и займется сборкой китайских машин под брендом LADA.

- АвтоВАЗ подтверждает планы по возобновлению производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже во втором полугодии 2023 года. Это будут новые модели под брендом LADA в сегментах С и D, - заявил по случаю завершения сделки гендиректор компании Максим Соколов.

Он также подтвердил, что в текущем году на петербургском заводе хотят собрать до 10 тысяч автомобилей, а в перспективе 2025-27 годов, объем выпуска составит от 50 до 70 тысяч штук в год. Но при условии потребности рынка.

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