Контракты есть только на четыре станции: в Петербурге изменили госпрограмму развития метро

Из обновленной программы развития метро исчезли две станции, но их все равно обещают построить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект развития петербургского метрополитена до 2028 года «потерял» пару станций. Вместо шести: «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт», «Театральная», «Богатырская» и «Планерная», теперь в документе значатся лишь четыре. Однако в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры попросили не спешить с выводами. Новая формулировка не означает, что построят меньше.

- В нынешней редакции госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» отражена актуальная на сегодняшний день информация в соответствии с лимитами финансирования по адресной инвестиционной программе на 2023–2025 годы, - рассказали корреспонденту spb.kp.ru.

Другими словами, в документе прописаны только те станции, на строительство которых выделены деньги в период до 2025 года. А это как раз «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт» и «Театральная» (откроется в 2026 году вместе со строительством вестибюля, а до этого времени будет работать на прогон). По ним с «Метростроем Северной столицы» заключены контракты.

Оставшиеся две станции - «Богатырская» и «Планерная», которые должны построить в 2026-28 годах, включат в следующую программу адресного финансирования развития транспортной системы Петербурга. В нее же должна войти станция «Шуваловский проспект», пересадочная с зеленой ветки на фиолетовую, которую планируют сдать в «горизонте» 2028-30 годов.

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