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Общество7 февраля 2023 13:40

Контракты есть только на четыре станции: в Петербурге изменили госпрограмму развития метро

Две станции пропали из программы развития метро Петербурга до 2028 года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Из обновленной программы развития метро исчезли две станции, но их все равно обещают построить.

Из обновленной программы развития метро исчезли две станции, но их все равно обещают построить.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект развития петербургского метрополитена до 2028 года «потерял» пару станций. Вместо шести: «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт», «Театральная», «Богатырская» и «Планерная», теперь в документе значатся лишь четыре. Однако в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры попросили не спешить с выводами. Новая формулировка не означает, что построят меньше.

- В нынешней редакции госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» отражена актуальная на сегодняшний день информация в соответствии с лимитами финансирования по адресной инвестиционной программе на 2023–2025 годы, - рассказали корреспонденту spb.kp.ru.

Другими словами, в документе прописаны только те станции, на строительство которых выделены деньги в период до 2025 года. А это как раз «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт» и «Театральная» (откроется в 2026 году вместе со строительством вестибюля, а до этого времени будет работать на прогон). По ним с «Метростроем Северной столицы» заключены контракты.

Оставшиеся две станции - «Богатырская» и «Планерная», которые должны построить в 2026-28 годах, включат в следующую программу адресного финансирования развития транспортной системы Петербурга. В нее же должна войти станция «Шуваловский проспект», пересадочная с зеленой ветки на фиолетовую, которую планируют сдать в «горизонте» 2028-30 годов.

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