57 станций метро построят в Петербурге до 2050 года

Метро обещают дотянуть до Сосновой Поляны и Пискаревки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном уточнили количество новых станций метро, которые планируется построить к 2050 году, до которого рассчитан новый Генплан города. Ранее называлось число 89, но то были «объекты», включая дополнительные вестибюли, выходы, переходы и прочее. А самих станций окажется почти вдвое меньше.

- Согласно Генплану, планируется разместить 89 объектов метро, в том числе 57 новых станций и 29 новых вестибюлей. – заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов.

Также он подтвердил ближайшие планы по вводу трех новых станций - «Путиловской», «Юго-Западной» и «Горного института» – в 2024 году.

А в чуть более отдаленной перспективе, до 2030 года, запланировано построить 31 объект метро - станции и выходы. Как ранее поясняли «Комсомолке» в комитете, станций будет 21. В их числе и многострадальная «Кудрово», которую планируют открыть в 2029 году. К тому же времени должны построить участок новой (коричневой) линии от «Путиловской» до «Каретной» (пересадочная на «Обводный канал»).

Метро, хоть это и покажется фантастикой, должно прийти на Пискаревку, а также дотянуться до Сосновой Поляны.