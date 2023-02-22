Могут снести до 200 исторических зданий: ЗакС одобрил изменение охранных зон в Петербурге

Депутаты одобрили спорный закон, позволяющий сносить дома ради инфраструктурных проектов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении инициативу о внесении изменений в закон о границах и режимах зон охраны объектов культурного наследия. Поправки, которые инициировал Смольный, уже вызвали волну возмущения у градозащитников и жителей микрорайона Нарвская застава, ведь они позволяют снести до 200 исторических зданий для реализации инфраструктурных проектов.

- Закон получил одобрение Министерства Культуры РФ, прошел общественные слушания. Этот закон нужен для развития Петербурга, - заявил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

По его словам, в законе прописаны технические нормативы и исправлены ранние ошибки, в том числе по высотному параметру при строительстве объектов. Изменения в нынешнюю редакцию закона необходимы для реализации проекта вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург» на Лиговском проспекте, строительства Большого Смоленского моста, автомобильного моста в составе ШМСД и так далее.

Что касается вопроса Нарвской заставы, где планировалось снести 97 и перестроить еще 66 зданий постройки 1930-50-х годов в рамках реновации, то этот вопрос планируют решать при помощи поправок Их будут вносить в закон до 7 марта, а затем документ должен пройти второе и третье чтения.

За принятие поправок в первом чтении проголосовали 36 депутатов, против - 11.

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