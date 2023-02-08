В Петербурге предложили сносить исторические здания под инфраструктурные проекты

На "Нарвской заставе" собираются снести 97 зданий. Фото: rzt.spb.ru

Депутаты петербургского Заксобрания два часа обсуждали проект поправок в закон о границах охранных зон объектов культурного наследия, в которых нельзя просто так сносить исторические здания, построенные до 1917 года (в центре) и до 1957 года (на окраинах). Но в Смольном предложили сделать три исключения для реализации инфраструктурных проектов: строительства вокзала высокоскоростной магистрали Москва-Петербург; строительства Большого Смоленского моста; реновации квартала «Нарвская застава». Последний – самый скандальный, там собираются снести 97 малоэтажных зданий 1930-50-х годов постройки.

- Вообще сносить здания на этих территориях нельзя, но под конкретные проекты - можно,- возмутился депутат ЗакСа Борис Вишневский, слова которого приводит «Коммерсант».

По данным депутата, власти предлагают подправить закон так, чтобы разрешить снос почти 200 исторических зданий. При этом чиновники Смольного уверяют, что проект реновации «Нарвской заставы» был принят еще в далеком 2016 году и сейчас вносятся лишь технические поправки.

Для вокзала ВСМ на Лиговском проспекте придется убрать часть складов Кокоревых, а из-за строительства Большого Смоленского моста снесут семь или восемь зданий. В том числе школу, где училась блокадная поэтесса Ольга Берггольц.