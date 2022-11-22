Процесс займет около года: Что нужно знать всем жителям Петербурга в связи с введением единой квитанции по ЖКХ

Переход на новые квитанции займет около года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С января 2023 года в Санкт-Петербурге начнется постепенный переход на единый платежный документ - ЕПД. По сути это будет объединенная квитанция за все услуги ЖКХ, она заменит несколько платежек, которые жители города получают сейчас. Рассылать их будет новый расчетный центр.

- В январе у нас создается новая организация - Единый расчетный центр (ЕИРЦ) Санкт-Петербурга. Она получается объединением ВЦКП, которое рассылает розовые квитанции и расчетным центром «Петроэлектросбыта». Но прямо сейчас, с января 2023 года, у всех жителей новых единых квитанций не будет. Это большая поэтапная работа от района к району, которая займет около года, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ЕИРЦ «Петроэлектросбыт».

Главное, чего хотят избежать при объединении баз абонентов - ошибки. Никому не нужна путаница, которая происходила при переводе взносов за капремонт из одной квитанции в другую.

- Мы хотим успокоить петербуржцев, в первую очередь пожилых людей: сейчас будет переходный период. Поначалу квитанций будет две, как и прежде, но с новым логотипом ЕИЦР Петербурга. На них мы разместим информацию о будущем объединении расчетных центров, - заверяют в «Петроэлектросбыте». - Работа будет идти поэтапно: один этап - один район. Никто город скопом переводить на новые квитанции не будет. Наша задача - избежать ошибок и минимизировать социальное напряжение.

Первый район Петербурга целиком (пока точно не определено, какой) ориентировочно переведут на единые квитанции к апрелю. А весь город - к концу 2023 – началу 2024 года.

Зато уже с января жители Северной столицы смогут обращаться по всем вопросам начисления платежей, в том числе в розовой квитанции, в офисы обслуживания «Петроэлектросбыта».

Примерно так будет выглядеть единая квитанция "за все". Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

ЧТО, КОГДА И КОМУ

В новые единые квитанции войдут:

- квартплата, в том числе уборка лестниц, содержание общедомового имущества, плата за пользование лифтом, холодная и горячая вода, отопление, водоотведение;

- электроснабжение;

- вывоз мусора;

- взносы за капремонт;

- телевидение (в зависимости от поставщика сигнала);

- домофон (в зависимости от компании).

Газоснабжение пока будет оплачиваться отдельной квитанцией, но переговоры о присоединении к единому документу идут.

Вводить новые платежки будут с января 2023 года, окончание первого этапа - апрель 2023 года, а завершение перехода - начало 2024 года.

На единые квитанции будут переведены 1,4 миллиона абонентов. Именно столько имеется в базе ВЦКП. Всего в городе 2,7 млн абонентов. Это, по данным «Петроэлектросбыта», который поставляет свет в квартиры, 100% горожан. Не перейдут на объединенные документы жители тех домов и ЖК, где оплата идет через ТСЖ или свои расчетные центры. У них квитанций останется несколько.

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