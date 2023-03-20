Питался протеином: Диетолог раскрыла подлый обман блогера-сыроеда, младенец которого умер от истощения

Мужчина уверял. что набрал массу на одних лишь фруктах ФОТО: соцсети

Следователи города Сочи продолжают разбираться в жуткой истории смерти месячного младенца от голода. Мальчика 8 марта в больницу привезли родители. Истощенный малыш уже не дышал, врачи ничем не смогли помочь. Отцом ребенка оказался петербургский блогер-сыроед Максим Лютый, воодушевленный безумной идеей вырастить "сверхчеловека". Ради эксперимента он забирал малыша у матери и сутки морил голодом, обливая холодной водой. Бесчеловечное обращение с ребенком привело к возбуждению уголовного дела сразу по двум статьям - убийство и истязание малолетнего.

Сам Максим в своем блоге уверял, что является фруктоедом и праноедом – питается чуть ли не энергией солнца и воздуха. Но по фотографиям гуру этого не скажешь. С них подписчикам улыбается загорелый накаченный мужчина, любящий похвастаться бицепсами. "КП-Петербург" разобрала посты блогера вместе с врачом-диетологом, чтобы понять, правда ли тот питался одним лишь "святым духом".

В соцсетях Максим любил покрасоваться мышцами ФОТО: соцсети

"Суть в том, что ПП (полезного питания - прим. Ред.) - это вообще воздух, а все остальное - это зашлаковка организма. Святые питались святым духом, поизучайте этот вопрос получше. Мы все с вами чревоугодники, друзья! Даже я со своими фруктами - тот еще обжора", - подписывал фотографии своего рельефного тела блогер.

В ленте блогера все время мелькали смешные картинки с фруктами. Он уверял, что выбрал для себя именно этот режим питания. Его же называл секретом своего подкаченного тела. Мол, пресс вообще не качаю, его мне подарили апельсины да бананы. Только вот есть в этом одна загвоздка - мышцы не растут на энергии солнца, они растут на белках, которых в фруктах очень мало.

- На одних фруктах добиться такой фигуры просто невозможно. Это ведь сложный процесс. Мышечную массу человек набирает только за счёт потребления белка и силовых тренировок, но никак не из энергии солнца, дождя и прочего. Скорее всего, в своём блоге он просто привирал, а сам употреблял что-то ещё. К примеру, тот же протеин - это же и есть белок. В фруктах же больше всего фруктозы и углеводов. Те же бодибилдеры, готовясь к соревнованиям, и вовсе отказываются от фруктов, чтобы добиться вот такого рельефа, - рассказала spb.kp.ru врач-диетолог Мария Волынкина.

Обвинения в употреблении протеина он пресекал ФОТО: соцсети

Версию с протеином Максим Лютый активно опровергал в своем блоге. Секретом кубиков на животе он упорно называл фрукты, точнее, содержащиеся в них загадочные для многих аминокислоты.

"Ну что, друзья и недруги, может, уже всё-таки пора признать, что теория с необходимостью белка, а особенно животного, отпадает сама собой? Ещё раз для непонятливых - употребляя белок, вы тратите кучу энергии на его усвоение, да и целиком он не усваивается, а превращается в разные болезни. Не тратьте ваши ресурсы зря, а сразу стройте свои мышцы из живых аминокислот. Фрукты!".

Только вот есть в этом радостном призыве один нюанс... Аминокислоты - это и есть белок!

- Что касается аминокислот, то это и есть структурные молекулы, на которые распадается поступивший в организм белок. Лучше всего в организме усваиваются аминокислоты, поступающие от животного белка. Если у человека непереносимость животной пищи, то тогда это орехи, овощи и семена. В фруктах аминокислоты, как и сам белок, тоже содержатся, но в таком маленьком количестве, что дай бог хватит хотя бы обеспечение жизнедеятельности организма, не то что на формирование мышц. Мужчина просто противоречит сам себе. То, что он пишет, смешно. Так же можно людям навредить, - говорит врач-диетолог.

Диетолог уверяет, что добиться такого рельефа тела на фруктах просто невозможно ФОТО: соцсети

Вывод - добиться заветного рельефа без белка невозможно. Но это не единственный момент, где фанатичный сыроед, мягко говоря, вводил своих учеников в заблуждение. Так, в одном из постов Максим Лютый писал:

«Ах, да, и воду я не пью. Мне же не надо вымывать всю грязь, которая образуется после мертвой еды».

Это абсолютный бред! - парирует ему диетолог. - Человек, который не пьёт воду, просто умирает через какое-то количество дней. Это все-таки человек, который любит преувеличивать. Организм на 90% состоит из воды, без неё он умирает. На одной из фотографий Максима видно, что он вспотевший после тренировки. Не было бы воды - не было бы и пота.

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