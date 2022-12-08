На намывном "острове" в парке 300-летия начали монтировать первый флагшток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из самых посещаемых парков Северной столицы продолжается масштабная реконструкция. Здесь переделывают береговую линию и строят новые объекты, в том числе спортивные. Работы идут давно, уже появился первый флагшток на намывных островах. И жителям Приморского района интересно, как же выглядит стройплощадка. «Комсомолка» побывала на месте и показывает, что скрывается за строительным забором в парке 300-летия Петербурга

- Сейчас частично собран первый из трех флагштоков. На береговую линию завезен чистый песок. В целом, работы еще много, но прогресс виден, - рассказала фотограф «КП-Петербург».

Проект благоустройства предусматривает объединение набережной в единое пространство с башней "Лахта Центра". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что в рамках благоустройства парка построены три намывных «острова», которые на самом деле - гидротехнические сооружения, выполняющие роль волнорезов. На островах поставят флагштоки, которые будут перекликаться с самой высокой в Европе мачтой для флага, установленного у стадиона «Зенита».

«Острова» приспособят для занятий водными видами спорта, виндсерфинга, в частности. Пляж парка приведут в порядок и облагородят. В проекте прописаны удобные спуски к воде, стоянки для велосипедов и детских колясок, а также навесы от солнца, кабинки для переодевания и прочая инфраструктура.

На очереди сооружение еще двух флагштоков и благоустройство территории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Преобразование парка 300-летия - часть масштабного проекта развития берега Большой Невки и устья Финского залива. Планируется создать рекреационную зону от 3-го Елагина моста (у входа в ЦПКиО) до Яхтенного моста. Побережье объединят в единый архитектурный ансамбль со стадионом «Зенита» и комплексом «Лахта Центра».

Сроки реализации всего проекта пока точно неизвестны, а работы в парке 300-летия завершатся в течение 2023 года

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