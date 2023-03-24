Нечеловеческий эксперимент над ребенком: Мрачные тайны блогера-сыроеда, сын которого умер от голода

Мужчина запрещал сожительнице кормить младенца грудью

«Пухлощекие перекормыши!» - так 43-летний петербургский блогер Максим Лютый называл детей, которые не вписывались в его личные стандарты о здоровом питании. А стандарты у него были высокие – никакого грудного молока младенцу, суточная голодовка, питание энергией солнца и для закаливания - обливание холодной водой.

В таком бесчеловечном режиме жил и его новорожденный сын Космос. Из младенца блогер пытался вырастить сверхчеловека. Жестокий эксперимент за месяц обернулся для малыша истощением, а закаливание – пневмонией. Когда Космос попал в больницу, он уже не дышал. Врачи лишь констатировали смерть. «Комсомолка» разбиралась, как блогер во время эксперимента убил собственного сына.

ИЗ НАРКОМАНА В ГУРУ

Еще около 10 лет назад Максима Лютого было сложно назвать приверженцем здорового образа жизни. Мужчина жил в Петербурге, употреблял алкоголь и наркотики и даже не задумывался о лишних складках на животе. Свой путь к «духовному просветлению», как это называет сам Максим, или же к экспериментам с питанием, блогер начал только после поездки в Индию, куда он отправился путешествовать.

Сам Максим уверял, что перемены в питании помогли ему бросить вредные привычки ФОТО: соцсети

- Туда едут люди, которые по религиозным соображениям те, кто придерживается вегетарианства. Я увидел этих людей. Они прекрасно себя чувствовали. И мне тоже захотелось попробовать, - вспоминал Максим Лютый в одном из интервью. - У меня к тому времени (к 30 годам) накопилось много болезней: хронический гайморит, мигрень, простатит, гастрит. Причина – неправильный образ жизни.

Насмотревшись на других, Максим начал свой путь к «просветлению» через вегетарианство. А потом пошел по наклонной: через 5 лет исключил из рациона молочку, позже стал веганом, а потом и вовсе сыроедом, моносыроедом. И, наконец, докатился до фруктоедения.

- Когда человек становится менее зависим от еды, это говорит о его внутреннем мире, духовной жизни, - уверял в своем блоге мужчина.

Из наркомана Лютый превратился в коуча. Мужчина начал вести блог на тему питания, а вскоре и продавать свои знания подписчикам (их на данный момент чуть больше 6 тысяч). Свой проект он назвал «авторским курсом по оздоровлению души и тела». 10 дней «перезагрузки» стоят 39 тысяч рублей. Но внутренний мир гуру, который он хотел обогатить за счет фруктов, оказался не так прекрасен. По крайней мере, в этом уверяют его коллеги и подписчики, периодически обвинявшие Лютого в пиаре за счет женоненавистничества.

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КРАСАВИЦА

«Юбка подождет, с ней все ясно - ей нужно внимание, дарить подарки и обсуждать какие-то неважные глупости, наслаждаться моментами, когда у этой юбки нет праздников, и не болит голова», - писал Максим в скандальных постах.

В Москву девушка переехала несколько лет назад ФОТО: соцсети

Свою личную жизнь Максим никогда не афишировал. В соцсетях нет ни одной фотографии с женой, а уж тем более - с ребенком. А в это время любимая женщина у блогера все же была. Ей оказалась 33-летняя красавица Оксана Миронова. Эффектная блондинка родилась в Чебоксарах. Но около 8 лет назад, по словам старых друзей, девушка, работавшая администратором в стоматологии, бросила все и отправилась покорять Москву.

Уже в столице красавица начала искать себя и активно интересоваться разными режимами питания, в том числе сыроедением. Так, шесть лет назад Оксана начала подписываться на группы, пропагандирующие вегетарианство и сыроедение.

- В 2016 году я вел группу на тему здорового питания и мышления. Сыроедение - это тема, которую я часто затрагиваю как квалифицированный диетолог и фитнес-тренер. Когда мы общались с Оксаной, она только интересовалась, но сама этого режима не придерживалась, - рассказал «Комсомолке» один из блогеров-сыроедов.

В обществе блогеров-сыроедов Максима Лютого недолюбливают за слишком радикальные взгляды и излишнюю агрессивность.

- К сожалению, мы с Максимом знакомы. Очень неуверенный в себе мужчина, который хайпится на агрессии по отношению к женщинам, - вспоминает блогер.

Многие отмечают, что Максим был агрессивным и слишком самоуверенным в среде блогеров ФОТО: соцсети

Тем не менее, построить отношения с Оксаной ему удалось. Последнее время пара жила в Сочи, к ним на курсы съезжались люди со всей страны. На этом семья и зарабатывала. 11 февраля на свет появился малыш, которого назвали Космос. Об этом знали только самые близкие, да и тем новоиспеченные родители, как выяснилось позже, рассказывали далеко не все.

- Ни во время беременности, ни после родов Оксана ни на что не жаловалась. 7 марта (за день до смерти ребенка, - прим. Ред.) я общалась с ней по переписке. С ее слов, все было отлично, я была спокойна и рада за них, - рассказала близкая подруга женщины.

В ТАЙНЕ ПОКУПАЛА МЯСО

Но все было далеко не отлично. Максим, по словам знакомых, оказался тираном. Как говорят родные Оксаны, она полностью оказалась под его влиянием, стала скрытной и никого, кроме него, даже слушать не хотела. Рожать Оксану он заставил дома. В процессе женщина получила травму, но лекарства и врачи в доме были под запретом. Как якобы и грудное молоко для младенца…

- Он насильно заставлял ее не кормить малыша. Максим считал, что солнце кормит ребенка, - поделилась с «Комсомолкой» мать женщины. - Оксана пыталась втайне кормить малыша грудью! Но она жутко боялась Максима. Как так можно?! Кормить ребенка солнцем?! Малышу нужно материнское молоко!

По словам родных, Оксана не хотела слушать никого, кроме Максима ФОТО: соцсети

Как установило следствие, Максим Лютый за месяц жизни младенца трижды забирал его у матери, чтобы на сутки лишать пищи. В эту «программу по воспитанию нового человека» входили и обливания малыша холодной водой. Но об этих ужасах родные не знали, только чувствовали неладное.

- Я была против, чтобы дочь находилась в этой секте, - говорит мать Оксаны Галина Миронова. Женщина живет в Чебоксарах, с дочкой общалась по телефону. - Я все чувствовала, говорила ей, что Максим ненормальный, но она не слушала меня. Оксана жила там подопытным кроликом. С каждым разом она становилась все холоднее ко мне. Что он с ней сделал - это не передать! Она была его рабыней! Она чуть не умерла там!

Сектой мать девушки называет практики голодания, которые вел Максим Лютый. Их он не просто придерживался, но еще и продвигал в массы. Своим ученикам гуру говорил, что питание младенцу не нужно.

- Во время программы по сырому питанию мы каждый вечер разговаривали с Максимом, он озвучил нам свое мнение о кормлении младенцев. Максим ответил четко, что младенцам питание вообще не нужно, - вспоминает одна из учениц Лютого. - Видимо, его ребенок питался солнечной энергии (и такую практику мужчина пропагандировал – Ред.).

Сам мужчина из Петербурга, но последнее время жил в Сочи, где зарабатывал на собственных курсах ФОТО: соцсети

БЫЛ ОДЕРЖИМ ИДЕЕЙ О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ?

В своем блоге на эту тему Максим рассуждал не часто, но в 2014 году шокировал многих постом с фотографией двух маленьких девочек – дочерей своих знакомых. Подпись гласила:

«Ну что, сомневающиеся мамаши и папаши, вот вам семья сыроедов. Эти девочки уже 4 года на сыроедении и отлично выглядят, правда? Не то что ваши пухлощекие перекормыши. А какая энергетика от них идет! И такими должны быть все дети, тогда можно не переживать за наше будущее. Хвала папе, что преодолел все эти барьеры в виде бабушек и родственников-убийц своей же родни, это было тяжело».

Неужели пример этой семьи настолько вдохновил Лютого на бесчеловечный эксперимент? Неужели он так долго вынашивал идею, желая на ком-нибудь испытать? «Комсомолке» удалось связаться с матерью девочек.

- Нашим девочкам уже по 18 лет. Да, когда-то они были сыроедами, с 4 лет примерно, сейчас вегетарианки. Наши дочери прекрасные, здоровые, красивые девушки, которые реализованы в социуме. Сыроедение не имеет к этому отношение. Но Макс был, как мне кажется, с огромной манией величия, - рассказала мама девочек Алайя.

- Он вел себя как пуп земли и был озабочен темой воспитания «новых детей». К нам приходил и расспрашивал, как и что у нас устроено, - вспоминает женщина. - В то время, когда мы с ним познакомились, Макс только начинал продвигать эти идеи. Но у нас таких радикальных мыслей насчет детей никогда не было, поэтому подобное мы с ним не обсуждали. Думаю, что это чуть позже пришло ему в голову. Тогда, в 2014 году, он только собирал все эти идеи из разных источников. Примеров здоровых семей тогда было немного, поэтому он обращался к нам.

Свою вину Максим Лютый пока отрицает ФОТО: соцсети

Чуть позже Максим, по словам женщины, присвоил телесные практики ее мужа себе и начал на этом зарабатывать. Успехом, правда, это не увенчалось.

- Он делал все это слишком грубо, поэтому навредил многим людям. Я удивлялась тогда, что этот агрессивный человек, который матом ругался на людей, претендует на роль гуру в разных вопросах, в том числе в вопросах духовности и воспитания детей. Он не создавал впечатление адекватного, зрелого и умного человека. Абсурд, конечно, что у него еще и ученики были. Но время такое, что всякие идиоты вещают как гуру. У учеников своя голова на плечах тоже должна быть, - заключает женщина.

Так, всего за несколько лет идея Максима воспитать здорового ребенка перевоплотилась в идею воспитания сверхчеловека, «нового ребенка». Только в этот раз все закончилось трагично. Истощенного малыша доставили в больницу 8 марта, он был уже мертв.

Мать мальчика Оксана тоже на несколько дней попала в больницу из-за осложнений, вызванных домашними родами. Маленький Космос не был официально зарегистрирован, поэтому вскоре Максима ждет генетическая экспертиза для установления отцовства.

ОФИЦИАЛЬНО

- После рождения ребенка обвиняемый (Максим Лютый – прим. Ред.) придерживался взглядов «сыроедения» и практик длительного отказа от пищи и воды, а также обливания холодной водой. К данным методикам он решил привлекать и своего новорожденного сына. Не менее трех раз забирал младенца у матери и сутки не кормил, систематически обливая холодной водой, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. – С 4 по 8 марта состояние здоровья младенца ухудшалось, но несмотря на это, за медицинской помощью обвиняемый не обращался, так как был приверженцем отказа от лекарств и препаратов. Ребенок скончался до приезда в больницу.

В отношении Максима Лютого возбуждены уже два уголовных дела. Ему предъявлены обвинения в убийстве и истязании малютки. 19 марта мужчину отправили в СИЗО, но свою вину он до сих пор не признал. Более того, на последнем допросе всю вину он попытался переложить на мать ребенка. Якобы именно Оксана настаивала на домашнем лечении и отказывалась показывать малютку врачам. Что касается самой Оксаны, то она обвиняется в причинении смерти по неосторожности и находится под домашним арестом.

В больницу ребенка родители привезли уже мертвым ФОТО: соцсети

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Сыроедение для ребенка - это убийство»

- Нельзя экспериментировать на детях! Лечебным питанием должны заниматься врачи-диетологи. Даже мы не имеем право назначать его детям, потому что есть детские врачи, а тут какой-то слишком умный папа-блогер начитался в интернете, и начал ставить эксперимент над своим ребенком, - говорит доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. - Это убийство! Такое должно наказываться уголовно. Сыроедение - плохой вариант питания даже для взрослого, а для ребенка уж тем более. Сырая пища дает большую нагрузку на организм, раздражает слизистую и провоцирует болезни и острые состояния, а не наоборот. Называть это здоровым питанием однозначно нельзя. Сыроедение в медицине считается неприемлемым режимом питания, потому что несет за собой опасности, в том числе приводит к угрозе жизни.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Втайне употреблял протеин?

Сам Максим в своем блоге уверял, что является фруктоедом и питается чуть ли не энергией солнца и воздуха. Но по фотографиям гуру этого не скажешь. С них подписчикам улыбается загорелый накаченный мужчина, любящий похвастаться бицепсами.

«Ну что, друзья и недруги, может, уже все-таки пора признать, что теория с необходимостью белка, а особенно животного, отпадает сама собой? Еще раз для непонятливых - употребляя белок, вы тратите кучу энергии на его усвоение, да и целиком он не усваивается, а превращается в разные болезни. Не тратьте ваши ресурсы зря, а сразу стройте свои мышцы из живых аминокислот. Фрукты!», - подписывал фотографии своего рельефного тела блогер.

Сам Максим уверял в блоге, что является фруктоедом ФОТО: соцсети

Только вот есть один нюанс... Аминокислоты - это и есть белок!

На одних фруктах добиться такой фигуры просто невозможно. Это ведь сложный процесс. Мышечную массу человек набирает только с помощью потребления белка и силовых тренировок, но никак не из энергии солнца, дождя и прочего. Скорее всего, в своем блоге он просто врал, а сам употреблял что-то еще. К примеру, тот же протеин - это же и есть белок. В фруктах же больше всего фруктозы и углеводов. Те же бодибилдиры, готовясь к соревнованиям, и вовсе отказываются от фруктов, чтобы добиться вот такого рельефа, - говорит врач-диетолог Мария Волынкина. - Что касается аминокислот, то это и есть структурные молекулы, на которые распадается поступивший в организм белок. Мужчина просто противоречит сам себе. То, что он пишет, просто смешно. Так можно людям навредить.

Вывод - добиться заветного рельефа без белка невозможно. Но это не единственный момент, где фанатичный сыроед, мягко говоря, вводил своих учеников в заблуждение. Так, в одном из постов Максим Лютый писал:

«Ах, да, и воду я не пью. Мне же не надо вымывать всю грязь, которая образуется после мертвой еды», «Суть в том, что полезное питание - это вообще воздух, а остальное - зашлаковка организма. Святые питались святым духом, поизучайте этот вопрос получше».

Это абсолютный бред! - парирует ему диетолог. - Человек, который не пьет воду, просто умирает через какое-то количество дней. Это все-таки человек, который любит преувеличивать. Организм на 90 процентов состоит из воды, без нее он умирает. На одной из фотографий Максима видно, что он вспотевший после тренировки. Не было бы воды - не было бы и пота.

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