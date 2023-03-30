Тела детей до сих пор лежат на берегу: Фото с места гибели двух мальчиков в Финском заливе на Васильевском острове

Фото с места, где нашли двух пропавших мальчиков в Петербурге Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Утром 30 марта 2023 года в Финском заливе рядом с намывом Васильевского острова в Санкт-Петербурге нашли тела двух мальчиков. Дети восьми и одиннадцати лет пропали накануне днем, когда ушли гулять. По предварительным данным, они упали с льдин в воду и погибли от переохлаждения. Корреспондент spb.kp.ru показала фотографии того места, где произошла трагедия.

- Тела мальчиков до сих пор лежал на льду. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета, - сообщает корреспондет.

Ребят обнаружили утром 30 марта. На место до сих пор ведутся проверки Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Сейчас правоохранители проводят проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, что мальчики пропали еще днем. Сначала родители самостоятельно пытались разыскать детей, но уже ночью обратились с заявлениями в полицию. Для того, чтобы расширить возможности для поиска, было возбуждено уголовное дело.

Вскоре полицейские увидели по камерам наружнего наблюдения, что дети пошли в сторону Василеостровского намыва. К поискам привлекли волонтеров. Предположительно, ребята играли у кромки воды. В этом месте образовался большой наплыв льда. По всей видимости, дети лазили по льду и соскользнули в воду. Так как в этом месте залив не глубокий, они могли погибнуть от переохлаждения, не сумев выбраться.

Родители уже опознали своих мальчиков. Известно, что ребята давно дружили и часто проводили время вместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«До последнего пытались выбраться из ледяной воды»: Почему никто не спас двух мальчиков, утонувших в Финском заливе в Петербурге

Родители опознали тела мальчиков, утонувших в Финском заливе на Васильевском острове в Петербурге (подробности)

«Я только что опознала тело своего сына»: Мать мальчика, утонувшего на Финском заливе, убита горем

Мать мальчика, пропавшего вместе с другом, подтвердила смерть сына в Финском заливе в Петербурге (подробности)

«Не смогли выбраться из воды и замерзли насмерть»: Как умирали мальчики, провалившиеся под лед Финского залива в Петербурге

Мальчики, провалившиеся под лед Финского залива в Петербурге, умерли от переохлаждения (подробности)

С собой были коньки: На Васильевском острове в Финском заливе утонули два мальчика

Два мальчика утонули в Финском заливе на Васильевском острове в Петербурге (подробности)

Поиски пропавших мальчиков 8 и 11 лет завершились в Петербурге

Друзей искали на протяжении всей ночи (подробности)

«Его мама больше не хочет жить»: Страшные признания крестного мальчика, утонувшего с другом в Финском заливе

Утонувший в Финском заливе 11-летний мальчик был единственным ребенком в семье (подробности)