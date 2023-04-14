«За 10 лет у нас ни разу не было нарушений»: Сергей Жуков впервые высказался о закрытии бара «Руки Вверх» в рамках облавы на кабаки на Думской

Сергей Жуков раскритиковал решение СК опечатать его бар "Руки Вверх" в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жизнь на злачных улицах Думской и Ломоносова перестала бить ключом. Больше месяца там опечатаны 30 баров в рамках уголовного дела о спаивании подростков. По версии СК, виной всему вечеринка одного диджея в конце февраля, куда пускали без паспорта. Оттуда же в больницу увезли подростка с алкогольным отравлением. Отдуваться за тусовку пришлось всем, в том числе старейшему бару «Руки Вверх» знаменитого певца Сергея Жукова. Spb.kp.ru собрала мнения всех сторон «Думской игры престолов» о том, кто виноват и что делать.

«Подкинули троянского коня»

Организатору вечеринки для школьников грозит до четырех лет колонии. В интервью с spb.kp.ru он признался, что ему чудом удалось уйти от ответственности. Сейчас его разыскивают.

- Выписали протокол за мелкое хулиганство и отпустили. Да, вход на вечеринку был с 16 лет. Но у нас даже футболку запрещалось снимать, не то что продавать спиртное детям. Подбросили нам Троянского коня. Выпивший школьник наверняка был подставным, - уверяет организатор концертов.

На Думской и Ломоносова "перекати-поле" - ни драк, ни пьянок, ни песен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем временем владельцы нескольких опечатанных баров объединились и выступили с просьбой к СК быстрее разобраться, кто прав, а кто виноват. Заведения сейчас являются вещественными доказательствами по делу.

- У меня более трех миллионов убытков за месяц из-за заплаченной на месяц вперед аренды за два бара, зарплаты сотрудников и купленные продукты, - возмутился один из владельцев кабаков Петр (имя изменено. Прим.ред.) в разговоре с spb.kp.ru.

Не остался в стороне и певец Сергей Жуков, чей бар «Руки Вверх» был старейшим в районе.

Бар Сергея Жукова проработал почти 10 лет без перерыва. И вот тебе раз - сюрприз от силовиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ему уже почти 10 лет. Якобы есть подозрение и могут быть улики, что в нем наливали алкоголь несовершеннолетним. Опечатали и все! Никто не может работать, выносить мусор, просроченные продукты, - прокомментировал новости звезда в разговоре с spb.kp.ru. – Но позвольте, аудитория баров «Руки Вверх» – это люди сильно за 30, молодежь к нам не ходит, у них есть свои заведения с другим репертуаром. Во-вторых, я уже 20 лет занимаюсь ресторанным бизнесом. Но в первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, что десятки заведений закрывают и опечатывают одним махом.

По словам Жукова, с нелегальными заведениями в Петербурге можно и нужно бороться.

- Продажа алкоголя несовершеннолетним – зло, работа без лицензии – тоже. Но зачем загребать всех под одну гребенку? Наши заведения не раз проверяли и не находили никаких нарушений. У нас очень законопослушная команда. Приходите – проверяйте, мы готовы. Как и готовы к любому цивилизованному диалогу с властями и проверяющими органами.

"КП-Петербург" сама неоднократно видела, как в барах на Думской продавали "шарики". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Я устал, я ухожу

Помещения под бары в Малом Гостином дворе на Думской арендуют у компании «Мойка 22». Владельцы «чистых» кабаков возмущаются, что арендодатель не смотрит, кому именно отдает помещение и не требует строгого соблюдения закона. Отсюда все известные инциденты с продажей веселящих шариков, а также облавы на бары без алкогольной лицензии. Управляющие «Мойки» отказались говорить с spb.kp.ru о массовом закрытии баров.

Основные претензии бизнесменов с Думской и Ломоносова к молдаванину Руслану Ч. По их словам, именно его бары чаще всего нарушали закон. Согласно информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч рублей за продажу шаров с веселящим газом, но уголовное дело прекратили. Кроме этого в середине марта 2023 года МВД проиграло суд Руслану о признании фиктивным его брака с русской продавщицей рынка. По версии МВД, молдаванин заплатил женщине за поход в ЗАГС, чтобы ему было легче получить гражданство РФ. Сам Руслан заявил редакции, что устал от всех обвинений и уехал на юг страны.

Руслан-молдаван уверяет, что продал свои бары в Петербурге и уехал из города на юг. Фото: СОЦСЕТИ

- Товарищи, отстаньте от меня все! Меня нет на Думской уже месяц. Чуть ли не каждую минуту на меня возбуждали уголовные дела. Я там был главной мишенью был для всех конкурентов. Все свои пять баров я отдал другим людям. Сам я вообще в Краснодар переехал. Очень надоел ваш Петербург. Особенно эта улица. Постоянно врете про меня, - пожаловался Руслан Ч.

После того, как на злачных улицах Северной столицы опечатали бары, по городу стали расклеивать листовки с фотографиями молдаванина и просьбами сдать его в полицию за незаконный бизнес.

Происки конкурентов Руслана. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- Это мои враги пишут всякую чушь. Думскую закрыли по одной маленькой и простой причине. Там действительно спаивали малолеток. И я знаю, кто это делал. Это был не я. Драки, воровство, наркотики. Все на видео зафиксировано у меня. Но я вам его не покажу, - подытожил Руслан.

А в это время

Пока владельцы опечатанных баров гадают, на сколько месяцев или лет их заведения оказались заблокированы Следкомом, в администрации Центрального района предложили превратить Думскую и Ломоносова… в туристический кластер. В теории в будущем вместо кабаков там откроют рестораны и общественные пространства.

- Думская имеет все шансы стать местом, где обеспечен порядок, а бизнес развивается, соблюдая законы, интересы жителей и гостей города, - подчеркнула глава администрации Центрального района Елена Федорова.

Вот только владельцы заведений от такой инициативы явно не в духе.

- После подобных идей мы не можем не сравнить все происходящее с эпохой 90-х. Кошмарят честных предпринимателей, - разочарованно ответил редакции один из владельцев нескольких баров на Думской и Ломоносова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Увольняем персонал, подсчитываем убытки»: Владельцы опечатанных баров на Думской и Ломоносова оказались на грани полного закрытия

Владельцы закрытых баров на Думской и Ломоносова вынужденно сократили персонал и потеряли миллионы рублей на аренде (подробности)

«Никто не продавал алкоголь малолеткам»: Кто стоит за массовым закрытием баров на Думской улице в Петербурге

Полиция отпустила организатора концерта в баре на Думской, где видели пьяных подростков (подробности)

На месте дежурит ОМОН: Что известно о закрытии 20 баров на Думской улице в Петербурге

Администрация Центрального района объяснила, зачем на Думской улице опечатали 20 баров (подробности)