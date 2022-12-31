Пожарная машина вместо фуры с кока-колой: Как деревенский спасатель стал главным волшебником Ленобласти

Пожарная служба Деда Мороза работает под Петербургом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каких только Дедов Морозов не встречали в Петербурге: и двухметрового гиганта, и альпинистов, и дайверов. Но Дедушка-пожарный - это что-то новенькое. Второй год подряд спасатель из деревни Агалатово под Петербургом одевается в костюм зимнего волшебника и развозит детям подарки. Если раньше ребята ассоциировали праздник с фирменными красными фурами кока-колы, то сейчас с нетерпением ждут у дома пожарную машину. Дети замечают синюю мигалку на автомобиле за сотню метров и с радостными криками выбегают встречать доброго волшебника.

Кирилл Кириллов второй год подряд наряжается в зимнего волшебника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ШУБА С ЕДИНОРОГОМ И САНИ С МАЯЧКАМИ

Пожарная часть в Агалатово работает всего двенадцать лет. К МЧС она не относится и финансируется администрацией поселения. В штате 23 человека. Как правило, все спасатели имеют основную работу, а в части дежурят почти на добровольных началах. Руководителю пожарных Кириллу Кириллову 39 лет, он отец троих детей. Еще во время пандемии он задумался: чем поднять настроение местным жителям? Тогда его подруга-предприниматель Анна Алексеева подсказала, что можно нарядиться Дедом Морозом.

- Вы же все волшебство можете испортить, - с неохотой согласился встретиться с «КП в Петербурге» глава пожарной части в Агалатово. - Дети увидят, что я никакой не Дед Мороз, а здоровый дядька-пожарный. Расстроятся. Нам ведь славы никакой не надо.

Анна Алексеева хоть и является инициатором проекта, но себя называет скромно - помощником-оленем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но все же Кирилл согласился надеть костюм поверх своей спецзащиты. На увесистой шубе даже вышили единорога - символ пожарной части и поселения. Расчесать длинную бороду волшебника и помочь ему одеться вызвалась Анна.

- Сейчас причешем тебя, как котика. Кирилл, а чего щетину не сбрил? А если дети увидят? Ладно, подтянем тебе накладную бороду…

- Да мне дышать почти нечем!

- И хорошо. Нос и щеки будут красными, как у настоящего Дедушки Мороза.

Большую часть кабины автоцистерны заняли подарки ребятам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анну можно назвать автором проекта «Пожарная служба Деда Мороза». Она целый год копила 300 тысяч рублей на подарки детям из Агалатово. А ее 12-летняя дочь согласилась быть Снегурочкой - это и театральная практика, и повод показать ребенку, как живут менее обеспеченные семьи.

- На зарплату грех жаловаться, но у остальных семей не так все радужно: кто-то из детей только раз в год получает подарки. Почему бы не сделать так, чтобы они продолжали верить в чудо? Показать, что мир полон добрых людей и волшебства. Как говорится: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и приведи в порядок свою планету», - рассуждает Анна.

Мигалки "пожарки" приковывали к себе внимание всей деревни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВСТРЕПЕНУЛИ ВСЮ ДЕРЕВНЮ

Загрузив в мешок энциклопедии, книги, конструкторы и сладкие подарки, Дедушка запряг свои «сани» бензином и отправился со Снегурочкой в путь. Список адресов длинный. Предстояло поздравить более семидесяти ребят из многодетных и малоимущих семей. Администрации поселка Агалатово и Всеволожского муниципального района дополнительно выделили деньги на подарки малышам, чьи отцы ушли на спецоперацию, и детям-инвалидам.

- А если внештатная ситуация случится, пожар? - спрашиваем по дороге у Деда Мороза.

- Тогда Дедушка поковыляет к детям на своих двоих, а его «помощники-олени» поедут на вызов, - пошутил глава пожарной части.

Радостные дети хвастались родителям, что их поздравил настоящий Дедушка Мороз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДЕД МОРОЗ ВЗЯТКИ НЕ БЕРЕТ

Маячок автоцистерны освещал чуть ли не всю деревню. Прохожие гадали: в чем дело, ведь пожара в районе не было? Первыми мигалку встретили жители недавно построенного малоэтажного ЖК.

- Спокойно, работает «Пожарная служба Деда Мороза», всем сохранять спокойствие, - с иронией отвечали зевакам спасатели.

Дети были рады волшебнику, обнимали его. Тут-то сердце скромного, но мужественного пожарного таяло, и он полностью вошел в сказочный образ.

- Хорошо себя вели, малыши? Братьев, сестер защищали, не обижали? Маме с папой помогали? - спрашивал низким бархатным голосом пожарный под прикрытием.

В своей непоседливости, естественно, никто не сознавался. Дети получали заслуженные подарки и спешили их открыть.

- Мама, меня поздравил настоящий Дед Мороз! - хвастался один из малышей.

Дети выбегали на улицу, как только видели "сани" Дедушки Мороза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые родители не хотели ограничиваться простыми словами благодарности и заготовили для Дедушки сюрприз.

- Уважаемый Дед Мороз, примите от семьи небольшой подарок, эту бутылку вина…

Однако пожарный волшебник взятки не брал, скромно отказывался и спешил в свои «сани» - скорее ехать к другим ребятам.

- С утра сказала сыну, что к нему приедет Дедушка Мороз. Так он после школьных уроков 1,5 часа провел на улице в ожидании машины, домой не загнать было, - смеется одна из мам.

Пожарный Дедушка Мороз поздравил многодетные и малоимущие семьи, а также детей, чьи отцы ушли на спецоперацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждое поздравление детей волшебник заканчивал напоминаниями, что в случае пожара нужно вызывать спасателей по номеру 01. Самые предприимчивые спрашивали, как вызвать на помощь бригаду Деда Мороза. Приходилось импровизировать и отвечать, что будет надежнее все-таки позвать настоящих спасателей.

- Долго вам еще разъезжать по семьям сегодня? - прощаемся с Кириллом через час путешествий.

- Да я почти каждый день в четыре часа ночи ложусь. Подарки подарками, но дежурство в части никто не отменял. Мы на страже круглый год, - пожал нам руку Мороз и умчался радовать остальных малышей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дед Мороз и Снегурочка пили шампанское под водой: Дайверы нарядили новогоднюю елку в самом глубоком бассейне страны

Петербургские дайверы отметили праздник на глубине 10 метров (подробности)

Поздравление с риском для жизни: В Петербурге перед Новым годом заметили Дед Мороза-альпиниста

Оказалось, что Евгений Егоров вот уже семь лет радует детей, спускаясь к ним с крыш в образе главного зимнего волшебника (подробности)

Носит шубу ценой в две иномарки и называет чиновников «мальчиками»: Как живет старейший Дед Мороз Петербурга

Главный новогодний волшебник рассказал «Комсомолке», как посвящал в губернаторы Владимира Яковлева и почему старается не трогать детей руками (подробности)