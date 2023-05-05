«Волонтерам запретили кормить детей»: Что изменилось после проверок в психоневрологическом интернате в Петербурге, где за год умерли шестеро сирот

В психоневрологическом интернате №10, где умерли шесть сирот, стало больше персонала после уголовного дела. Фото: vk.com/pni10spb / "Перспективы"

Две недели прошло с момента масштабных проверок в психоневрологическом интернате (ПНИ) №10 в Петербурге, где в течение последнего года умерли шесть сирот-инвалидов. Напомним, они были сильно истощены, у некоторых выявили отеки мозга и дыхательную недостаточность. А бывшие воспитанники учреждения пожаловались на плохую еду и травлю со стороны персонала. СК возбудил уголовное дело и ищет виновных. Тем временем волонтеры фонда «Перспективы», которые первыми забили тревогу и сообщили о смертях, снова посетили интернат и рассказали, что все еще беспокоятся за состояние других воспитанников.

Персонала больше, но проблемы остались

Директор ПНИ-10 Иван Веревкин и персонал отделения интенсивного развивающего ухода по-прежнему не общаются с прессой. Ранее руководитель посчитал черным пиаром жалобы волонтеров в СМИ. Несмотря на заочный конфликт, сотрудники фонда продолжают навещать оставшихся в ПНИ подопечных. Но теперь с ограничениями.

После смерти истощенного Леши Дельвари в ПНИ-10 нагрянули с проверками. Фото: "Перспективы"

- Нам запретили кормить ребят. Это большая проблема, это недопустимо, - сетует директор «Перспективы» Светлана Мамонова. – Ведь во время кормления происходит эмоциональный контакт с человеком. Теперь же нам говорят, что кормить пациентов может только персонал с медицинским образованием. Но речь же про обычную кормежку через ложку, не через зонд. И мы знаем общие правила, и мы готовы делать это под контролем персонала. Но нам отказывают.

Персонала в отделении стало заметно больше. Теперь в каждой палате есть один смотрящий. Но медсестры, как считает Светлана Мамонова, пока что плохо обучены.

Персонала в отделении, где умерли шесть сирот, стало ощутимо больше. Фото: vk.com/pni10spb

- Во-первых, они кормят, как в армии: за пять минут или даже меньше. Вместо положенных 40 минут, когда ребята могут медленно прожевать и усвоить еду. В это время нужно общаться с ними, подбадривать. Во-вторых, некоторых ребят даже вертикально не ставят, они просто лежат с запрокинутой головой на подушке. Но в последний визит мы помогли хотя бы на 45 градусов приподнять ребят, показали персоналу, как лучше всего делать, - вспоминает Светлана.

«Стараемся наладить контакт с персоналом»

Волонтеры хотят, чтобы досуг недееспособных детей-инвалидов не ограничивался лежанием в кровати – иначе их здоровье может ухудшиться.

- Их нужно тоже привозить в комнаты релаксации, на развивающие занятия. Прямых отказов мы не получали. Сейчас с руководством подчеркнуто деловое общение, об уголовном деле мы не говорили. Стараемся наладить контакт, но концентрируемся в первую очередь на помощи нашим воспитанникам, чтобы их не касался негатив, - отмечает директор благотворительной организации.

В соцсетях интернат отчитывается, что ребят теперь кормят часто и по всем правилам. Фото: vk.com/pni10spb

По словам Светланы Мамоновой, волонтеры сами организовали и оплатили похороны 23-летнего Леши Дельвари – шестого по счету сироты из ПНИ-10, скончавшегося в апреле. Отпевали в храме на территории интерната.

- У нас есть такая практика, что мы своим подопечным всегда сами устраиваем похороны. На прощании в храме мы видели сотрудников отделения. Искренне надеюсь, что они пришли туда по зову душу. Не помню, чтобы они плакали, но держали свечи и молились. Этого было достаточно, - считает директор «Перспективы».

Волонтеры обещают продолжить следить за ситуацией в ПНИ-10. К слову, они заявили о том, что после истории с возбуждением уголовного дела их перестали пускать в аналогичный интернат №9, где с них теперь требуют подписать договор о сотрудничестве.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба психоневрологического интерната №10: Питание требует особого подхода

- На отделении интенсивного развивающего ухода есть весь комплекс социальных услуг, направленных на максимально возможное сохранение, поддержание и развитие личности каждого инвалида. Питание многих ребят действительно требует особого подхода. Для каждого проживающего подбирают свой рацион, исходя из состояния здоровья и особенностей при кормлении. Сбалансированное по содержанию белков, жиров и углеводов - энергетически полноценное по калорийности. Ежедневно ребята выходят на прогулку в сопровождении, также с ними работает психолог и специалист по адаптивной физической культуре, организован кружок «Мир познания».

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