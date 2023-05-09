Дебют «Катюши», батальон красавиц и фронтовой вальс: Как в Петербурге прошел 78-й парад Победы

В этом году парад провели без воздушной части, но с новыми элементами в программе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За десять минут до начала парада Победы Дворцовая площадь как будто замерла. Стояли оловянными солдатиками четыре тысячи человек в пеших расчетах, готовые к шествию. Держал наготове сияющие духовые военный оркестр. На Миллионной улице, в закулисье парада, ждала своего выхода начищенная военная техника. Ее дочиста помыли, а колеса подкрасили свежей черной краской, как кирзовые солдатские сапоги.

СТЕКЛЫШКО В СЕРДЦЕ

На трибунах затихли в волнительном ожидании ветераны, жители блокадного Ленинграда, участники спецоперации. Нина Юрьевна Лебедева, блокадный ребенок, нарекает сегодняшний день большим праздником, но со слезами на глазах. Строчка знаменитой песни сегодня не один десяток раз прозвучит из уст ветеранов - точнее день Победы не описать.

Нина Юрьевна Лебедева - блокадный ребенок. Она навсегда запомнила, как умирала от голода ее семья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я все 900 дней блокады здесь прожила, мне было 2,5 года, когда началась война. Я помню, как моя семья умирала. Мама все удивлялась, как я все это запомнила. Самое страшное время было – зима 1941-42 годов, еды не было. Нас с братом спасли сандружинницы, - рассказывает Нина Юрьевна.

Блокада – ее персональное стеклышко в сердце, которое не перестает болеть. Но на парад Нина Юрьевна приезжает каждый год вместе с внуками – передавать память и боль.

На груди у Василия Ивановича Сырцова среди россыпи из медалей прячется награда за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Сейчас ему за 90, а в войну он, юный белорусский мальчишка, шил и чинил сапоги для солдат и партизан.

- Еще до войны я пошел в школу, но за нее нужно было платить 150 рублей. Устроился на единственную работу в райцентре, артель «Красный партизан». Там и трудился в пошивочном и сапожном цехе, и в войну трудился. Но голод был страшный. Помню, как просил маму: «Мама, дай хоть лизнуть сухарь!». А день Победы, как же – это был самый радостный день, - расплывается в улыбке ветеран труда.

Василий Иванович Сырцов в войну юным мальчишкой трудился в артели - шил и чинил сапоги для солдат и партизан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для Владимира Хозяинова день Победы – тоже важная дата. Сам он войну не застал, родился уже в 50-е. Но прошел Афганистан и целых 11 лет проводил петербургские парады Победы. Работа в комитете по законности и правопорядку обязывала. А война забрала у него почти всю родню.

- У меня отец фронтовик, из пяти братьев он один живой остался. И у матери трое братьев ушли на фронт, ни один не вернулся. Воспитывал детей собственным примером, они у меня патриотичные. И внука сейчас стараемся воспитать так же, - говорит Хозяинов.

4000 человек в составе пеших расчетов промаршировали по площади. Курсанты, юнармейцы, кадеты, будущие спасатели и полицейские. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЫХОДИЛА К ЗРИТЕЛЯМ «КАТЮША»

Грянула хором «Священная война», вторым раскатом над площадью прозвучало «Парад!» с дикторской сцены.

- Именно наши отцы, деды и прадеды смогли сокрушить и уничтожить гитлеровский фашизм. Наш общий долг – помнить, какой ценой была завоевана победа, чтить память, отстаивать память о войне! – дал речь командующий парадом, начальник Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

Грохот армейских ботинок перемежался со стуком каблучков: в пеших расчетах было немало прекрасных защитниц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После троекратных «Ура!» в ответ на приветствие командующего по площади прошли военнослужащие: суворовцы, курсанты военных вузов, кадеты, юнармейцы, будущие спасатели, полицейские и росгвардейцы. Под несмолкающие аплодисменты попеременно чеканили шаг тяжелые солдатские ботинки и звонкие туфли на каблучках – на площади традиционно объединились мужские и женские расчеты.

Вслед за ними на «сцену» выкатился легендарный танк Т-34, открывая парад военной техники. В этот раз вереница современных гаубиц и танков за ним не тянулась – их место заняла ретротехника. «Ленрезерв» и «Военно-техническое общество» подготовили к параду фронтовые грузовики и мотоциклы, броневики и бронетранспортеры. Впервые на Дворцовой появилась еще одна легенда Великой Отечественной – система залпового огня «Катюша». Встречая ее, оркестр заиграл одноименную песню про выходящую на берег красавицу.

Колонну ретротехники открыл легендарный танк Т-34. Вслед за ним на площадь впервые вышли знаменитые "Катюши". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без современной техники на параде все же не обошлось. Перед зрителями проехали мощные бронеавтомобили «Тигры», ракетные комплексы «Искандер», береговые и зенитные комплексы «Бастион» и С-400 «Триумф», военные автомобили «Урал».

Столь масштабный проход ретротехники был не единственной новой деталью в программе парада. На несколько минут Дворцовая стала кадром из кинофильма – под старый вальс на брусчатке закружились пары. Молодые солдаты вальсировали с девушками в форме и в трогательных советских платьях. Будто бы с первыми праздновали победу где-то на фронтовых полях, а со вторыми радовались возвращению домой.

Парад завершился песней «День Победы», в который раз повторив: «Это праздник со слезами на глазах».

На пару минут Дворцовая стала кадром из фильма - как в советском кино заружились под старый вальс пары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СТИХИЙНЫЙ ПОЛК

В небо над площадью в этот раз никто не смотрел – воздушную часть парада отменили по соображениям безопасности. Не было и зрительских толп по тем же причинам. Народ смотрел на проезд техники и марш пеших расчетов с Александровского сада.

Кто-то из горожан пришел туда со своими ветеранами: 60-летний Василий Литвиненко «привел» на парад четырех дедушек – и своих, и супруги. Черно-белые бойцы наблюдали за происходящим со штендеров и белой футболки. Отмене живого шествия Василий расстроился, но не растерялся и присоединился к «Бессмертному полку» в одном из новых форматов. К слову, небольшой стихийный полк все же образовался на Невском проспекте.

Повышенные меры безопасности не стали преградой для масштабного празднества. После парада по Невскому проспекту проехала колонна ретротехники, а из громкоговорителей полилась старая фронтовая музыка. В 14:00 на Дворцовой начался большой концерт с музыкальной и танцевальной программой. Перед зрителями уже выступил Александр Розенбаум и несколько городских творческих коллективов, на сцене ждут еще и Евгения Дятлова, Елену Ваенгу, Дмитрия Певцова.

К вечеру шумно станет и на Крестовском острове - там на «Газпром Арене» начнется второй концерт со звездами российской эстрады. Завершением праздника традиционно станет шикарный салют. Его запустят у стен Петропавловской крепости.