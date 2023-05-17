МВД объявило в розыск подозреваемого в убийстве Владлена Татарского / Фото: ФСБ

Подозреваемого в убийстве военкора Владлена Татарского Юрия Денисова объявили в розыск. По версии следствия Юрий является одним из организаторов теракта в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где в ходе взрыва погиб военный журналист. Об этом сообщает МВД.

- Разыскивается по статье. Мужчина 1987 года рождения. Место рождения Донецкая область, Украина, - говорится в ориентировке.

Известно, что Юрий Денисов на следующий день после теракта в Петербурга вылетел из Москвы в Ереван. Предположительно, после он отправился в Турцию. Где он находится сейчас, неизвестно.

По версии следствия именно Денисов передал Дарье Треповой статуэтку со взрывчаткой, которую та принесла в кафе и подарила Татарскому.

Напомним, что теракт в Петербурге произошел 3 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, также пострадали более 40 человек. Дарью Трепову, которая принесла взрывчатку в кафе, задержали на следующий день после произошедшего. Сейчас она находится под следствием в Москве.

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